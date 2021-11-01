«شوقي» يستعرض تجربة مصر في تطوير التعليم بـ«إكسبو 2020»

يستعرض الدكتور طارق شوقي، خلال مشاركته في معرض «إكسبو 2020» بدبي، تجربة مصر في تطوير التعليم بصفة عامة، وعبوره من أزمة كورونا وعقد الامتحانات في ظل انتشار الجائحة، بصفة خاصة.

تطبيق نظام التعليم الجديد

كما يتطرق وزير التعليم إلى الحديث عن تطبيق النظام الجديد على طلاب الصفوف الأولى وصولاً إلى الصف الرابع الابتدائي هذا العام، وذلك وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وزير التعليم يتجه إلى الإمارات

وغادر وزير التربية والتعليم، اليوم، القاهرة، متجهًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات معرض «إكسبو 2020» في دبي.

ومن المقرر أن يشارك وزير التربية والتعليم في عدد من الفعاليات، التي تقام في الجناح المصري بـExpo Dubai، وتتنوع بين حلقات نقاشية وندوات.