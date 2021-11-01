سعر السكر في الأسواق ومنافذ التموين.. يختلف حسب المنطقة

واصلت أسعار السكر الأبيض قفزتها في الأسواق خلال الأيام الماضية، وصعد سعر الطن 500 جنيه، ودائما ما يحظى سعر السكر في الأسواق باهتمام الكثيرين.

وفي إطار بحث العديد من الأشخاص عن سعر السكر في الأسواق، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة سعر السكر في الأسواق ومنافذ التموين.

سعر السكر في الأسواق

ويترواح سعر كيلو السكر في الأسواق، والعديد من المحال التجارية المختلفة، وفق نوعه والمنطقة التي يباع بها بين 11 و15 جنيها.

سعر السكر في التموين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قائمة أسعار السلع التموينية، التي يجرى صرفها خلال شهر نوفمبر الجاري، ومنها السكر الذي لم يتغير سعره عن الأشهر الماضية كما يلي:

1- سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه.

وتحدد قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2021، الأسعار التي يشترى بها المواطنون السلع على البطاقات التموينية.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 20211

1- سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه.

2- الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات.

3- عدس مجروش 500 جم 8 جنيهات.

4- فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه.

5- مسلي صناعي 800 جم 17.25 جنيه.

6- شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

7- صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

8- جبنه تتراباك 250 جم 5.25 جنيه.

9- جبنه تتراباك 500 جم 10 جنيهات.

10- مسحوق أوتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه.

11- مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

12- صابون غسيل 2.25 جنيه.

13- صابون تواليت 5.50 جنيه.

14- لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه.

15- زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

16- زيت خليط 800 مللي 20 جنيهًا.

17- زيت خليط 1 لتر 25 جنيهًا.

18- مكرونة 1 كجم 8.50 جنيه، بدلا من 8 جنيهات.

19- مكرونة 500 جم 4.25 جنيه، بدلا من 4 جنيهات.

20- دقيق معبأ 1 كجم 7.50 جنيه، بدلا من 7 جنيهات.

21- علبة كبريت جنيه واحد.

22- كيس ملح جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية جنيهان.

24- ظرف طحينة بيضاء جنيهان.

25- كيس سائل غسيل أواني جنيهان.

26- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات.

27- كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات.

28- كمامة قماشية 3 جنيهات.