ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بالإسكندرية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، القبض على سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بدائرة قسم شرطة ثان الدخيلة بالإسكندرية.

تزوير شهادات جامعية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام سيدة، مقيمة بمحافظة الإسكندرية، بإدارة كيان تعليمي وهمي، بدائرة قسم شرطة ثان الدخيلة بالإسكندرية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي في مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والجامعية والكارنيهات المنسوبة للعديد من الجهات والنقابات والجمعيات الوهمية والأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وترويجها وبيعها لراغبي التعامل بها مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل القبض على المتهمة

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف وضبط المذكورة حال تواجدها بمقر المركز المشار إليه، وبالتفتيش عُثر على مجموعة من استمارات عضوية وكارنيهات وتفويضات وشهادات منسوب صدورها إلى العديد من الجهات المختلفة «مزورة»، وكذا ضبط حاسب آلي، وهاتف محمول، وبفحصهما فنياً تبين احتوائهما على العديد من صور المحررات الرسمية المزورة المضبوطة، وبرامج الحذف والتعديل على الصور التي تستخدم في عمليات التزوير، وشهادات وكارنيهات ومستندات المزورة، وأختام تحمل شعار الجمهورية منسوب صدورها لبعض الجهات الرسمية، ومحادثات متبادلة مع العديد من عملائها تدل على نشاطها.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.