«الطيار المجنون»: المرأة المصرية ساهمت في نصر أكتوبر

استعرض اللواء طيار أركان حرب أحمد كمال المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر والملقب بـ«الطيار المجنون»، دور الطيران والطيارين المصريين خلال حربي الاستنزاف و6 أكتوبر بوصفها مفتاحاً للنصر وتمهيداً للعبور لسيناء.

المرأة المصرية لها دور في النصر لغرسها قيم الصبر والتحمل

وأكد المنصوري على دور المرأة المصرية في صناعة النصر وما لها من تاريخ حافل بالنضال، وأدوار بطولية لكونها أم البطل وزوجة الشهيد، ولغرسها قيم العطاء والصبر والتحمل في نفوس أبناءها جيل بعد جيل، متناولاً أحداث معركتي السابع، والرابع عشر من أكتوبر 1973، وحتى إيقاف إطلاق النار، وما قام به الأبطال من شهداء الطيارين الذين شاركوا معه معارك أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك خلال استضافة جامعة المنيا للواء المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر، بالندوة التثقيفية التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، وبإشراف الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية (وعيك ..أمنك)، تخليدًا للذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

حضر الندوة عمداء الكليات ووكلاؤها، وطلاب الجامعة، والعقيد محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، والمقدم هشام محمود، مدير التربية العسكرية بالجامعة، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والعقيد رأفت مختار مدير الأمن الإداري.

وأعرب الدكتور مصطفى عبد النبي عن شكره لتلبية اللواء «المنصوري» دعوة الجامعة، قائلًا إن انتصارات أكتوبر المجيدة سطرت شجاعته، وأصالته، التي أربكت العدو، وأفشلت خططه، بعد مناوراته الجوية التي استطاع أن يسطر من خلالها اسمه في تاريخ الوطن، مضيفاً أن ذكرى الانتصار العظيم، تُجدد الولاء والعهد بمواجهة تحديات الماضي والحاضر، وتعطينا عظيم الدروس، التي نستمد من ذكراها طريقاً نسير فيه خلف قيادة الرئيس السيسي لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً لإقامة وتنظيم فعاليات من شأنها تنمية وعي طلابها، وترسخ ولاءهم لتراب الوطن.

مستتشار وزير التعليم العالي: نصر أكتوبر ملحمة

وطالب الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، الشباب الجامعي بالحفاظ على الهوية المصرية، والتصدي بالوعي لحروب الشائعات التي تستهدف هدم المجتمع والتلاعب بعقول شبابه، مؤكدًا أن معدن الإنسان المصري وقوة جيشه دائمًا تظهر في الشدائد، وظهرت بوضوح أثناء الحروب التي خاضتها مصر، عندما لم يتخل جنود مصر عن مواقعهم رغم الاحداث والانتكاسات؛ ووصولاً إلى تحقيق النصر، لنستلهم من حرب أكتوبر 73 المجيدة دروسًا وعبرا ما زالت تُدرس حتى الآن، وتعاد بأمجادها لبناء الجمهورية الجديدة.

وفي ختام الندوة قدم رئيس الجامعة درع الجامعة للواء المنصوري تكريماً لنضاله وصموده كأحد أبطال أكتوبر، كما تم تكريم الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وعلى هامش الندوة التثقيفية تم افتتاح معرض للفنون التشكلية ضم مجموعة من اللوحات والأعمال النحتية التي تجسد حرب أكتوبر المجيدة.

«المنصوري» قائد تشكيل مقاتلات بحرب أكتوبر

واللواء «المنصوري» أحد الطيارين الأبطال الذين تجاوزوا الأرقام القياسية بـ52 طلعة جوية في 18 يوما، وذلك بعد خوضه أطول المعارك الجوية بالتاريخ، والتي استمرت 13 دقيقة بحرب أكتوبر، وهو قائد تشكيل مقاتلات في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، ومن جرحى ومصابي العمليات الحربية مرتين أثناء الحرب، وأسقط «المنصوري» طائرة قائد السرب الإسرائيلي وهو على حافة نفاد وقود طائرته، ونجح بالهبوط بها على طريق الزعفرانة الضيق وهي معطلة، وكذلك مناورة الموت التي قام بها على ارتفاع منخفض لتدمير طائرة إسرائيلية تلاحقه، حتى وصفه قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بالطيار المصري المجنون، ونال «المنصوري» العديد من الأوسمة والتكريمات خلال مشواره العسكري على مدار 4 حروب.