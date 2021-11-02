حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 2-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يواجه مولود برج الميزان، مشكلة في التخلي عن حريته والالتزام بعلاقة عاطفية، يكون شريكا مثاليا ورومانسيا ومحبوبا بمجرد أن يلتزم في علاقة عاطفية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

عطارد في برجك يمدك بالنشاط الذهني والقدرة على التأثير في الآخرين ويساعدك ذلك على تحسين حياتك الشخصية والمهنية.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر في برجك يمدك بالسحر والجاذبية وتنطلق بثقة وتصل لما تريد.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.