«الابن الضال».. طرده والده فأطلق الرصاص عشوائيا وقتل زوجة شقيقه وابنتها

«ابني بيتاجر في المخدرات، ومبوظ سمعتنا، طردته من البيت بس مكنتش متخيل إنه يعمل كده».. الكلمات السابقة لعامل يدعى «إبراهيم .ع»، 58 عاما، أدلى بها خلال تحقيقات الأجهزة الأمنية في مقتل زوجة ابنه وحفيدته، بالرصاص، على يد ابنه، خلال قيامه بإطلاق النار بشكل عشوائي على منزل الأسرة في منطقة بركة السبع بالمنوفية.

خناقة بين الأب وابنه

وفي التفاصيل وفقا للتحريات فقد تشاجر الأب مع نجله «ن. إ» 28 عاما، عندما عاد الابن متأخرا إلى المنزل، وكان الأب قد سبق وطرده وحذره من العودة، بسبب سمعته السيئة وإتجاره بالمخدرات لكن الابن لم يرحل في هدوء، بل أخرج بندقية آلية، وأطلق النار بشكل عشوائي على المنزل، ما تسبب في مقتل زوجة شقيقه وابنتها.

مشادة كلامية

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية من أحد الأشخاص ومقيم بدائرة المركز، بحدوث مشادة كلامية بينه وبين نجله «له معلومات جنائية» لرفض والده عودته للإقامة بمنزل العائلة وقيام نجله المذكور بإحضار (بندقية آلية)، وإطلاقه أعيرة نارية بطريقة عشوائية تجاه منزلهما ولاذ بالهرب، ما أدى لوفاة شخصين زوجة شقيق المتهم، وكريمتها، إثر إصابتهما بأعيرة نارية، وتصادف تواجدهما بشرفة شقتهما الكائنة بالطابق الثالث أثناء إطلاق الأعيرة النارية.

القبض على المتهم

تم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن ضبط المتهم المذكور حال قيادته دراجة نارية «بدون لوحات معدنية»، وبحوزته 2 بندقية آلية، وطبنجة وطلقات نارية مختلفة الأعيرة وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي، وهاتف محمول بمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة.

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة التى قررت حبسه.