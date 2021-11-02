الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إليكترونيا في أسيوط.. الخطوات والتفاصيل

تضم شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، محافظات «بني سويف والفيوم والمنيا، أسيوط، الوادي الجديد»، وتتيح الشركة خدمة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء إليكترونيًا عبر موقع الوزارة من خلال الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها الشركة لتوفير العديد من الخدمات للمشتركين عبر الإنترنت، تسهيلا عليهم وبخاصة في ظل الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، «الوطن»، توضح في 4 خطوات بسيطة كيف يمكنك الإستعلام عن فاتورة كهرباء منزلك أو متجرك إليكترونيًا.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بأسيوط

حددت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خطوات يجب أن يتبعها المشتركون ليتمكنوا من الإستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة أسيوط كالتالي:

1- الدخول على موقع شركة كهرباء مصر الوسطى من خلال الرابط التالى http://www.meedco.gov.eg/Fatwra1.aspx

2- قم باختيار القطاع التابع له, (القطاع هو المحافظة التى تتواجد بها منزلك أو نشاطك" أسيوط")

3- قم باختيار الفرع التابع لك و هو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى, (الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك).

4- كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام ثم تقوم بالضغط على أمر إظهار الفاتورة سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين يمكن استعراضهم بالسهم يمين فاتورة سابقة، والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال، فاتورة تالية.

فاتورة كهرباء مصر الوسطى

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة أسيوط بالضغط على الربط التالى http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx

وهناك خدمات عدة تتيحها منصة الكهرباء الموحدة، التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بإسم شركة مصر الوسطى وخدمة قراءة العدادات المنزلية إلكترونيًا وتركيب العدادات الكودية المنزلية بطرق قانونية وخدمة تغيير اسم صاحب العداد وخدمة تركيب عداد كهربائي جديد، وغيرها من الخدمات.

وذكر مصدر بكهرباء أسيوط أن الموقع الالكتروني لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء يتيح الإستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري من مرفق الكهرباء بإتباع الخطوات التي يحددها الموقع وإدخال البيانات المطلوبة والدفع الالكتروني أيضًا عبر الوسائل المتاحة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المصدر أن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أتاحت أيضا خدمة إرسال قراءة العداد تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع مندوبي الشركة القابضة للكهرباء من دخول المنازل لقراءة العدادات المنزلية.