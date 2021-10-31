بني سويف تستقبل فوجا سياحيا ضمن خطة النهوض بالقطاع السياحي

أعلنت محافظة بني سويف، استقبالها فوجا سياحيا مكون من 48 فرداً من جمعية خريجي الإعلام ورابطة التجاري بمصر للطيران، وذلك تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين إدارة السياحة بالمحافظة وشركة مصر للسياحة لتنظيم رحلات وبرامج سياحية، ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

برنامج سياحي مميز للفوج الإعلامي

واحتوى البرنامج السياحي «برنامج اليوم الواحد» للفوج، والذي أعدته وأشرفت على تنظيمه إدارة السياحة بالمحافظة، زيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، وبدأ بمنطقة هرم وواحة ميدوم وتنظيم عروض فنية وفلكلورية وشعبية عبرت عن التراث الثقافي والحضاري المصري بصفة عامة والتراث السويفي بصفة خاصة.

وعقب ذلك توجه الفوج، الذي ضم رئيس إذاعة صوت العرب الدكتورة لمياء محمود، لزيارة لدير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر، والذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية، حيث استقبل الفوج بعض الآباء لإطلاع الفوج على القيمة التاريخية والدينية للدير، ثم زيارة مسجد السيدة حورية بمدينة بني سويف العاصمة، والتي يرجع نسبها إلي الإمام الحسين رضى الله ، وذلك للتعرف على الأهمية الدينية والتاريخية للمسجد والذي يعد مقصدا ومزارا دينيا هاما.

واستكمل الفوج السياحي برنامجه بجولة نيلية للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش، خاصة وأن بني سويف تمتلك مقومات وميزات تنافسية على مجرى النيل وكورنيش يمتد لمسافات طويلة ومجرى مائي يعد هو الأوسع وتظهر جزر نيلية بالمجرى تعد تحفة فنية ومنظر طبيعي خلاب، وتختتم فقرات البرنامج بمشاهد عرضا لفقرة الفنون الشعبية على مرسى النيل السياحى.

سعادة بين أفراد الفوج لجمال الطبيعة والجو المشمس

وأعرب أعضاء الفوج عن سعادتهم الكبيرة بما تمتلكه بني سويف من جمال الطبيعة والشمس المشرقة وروعة منظر النيل والمساجد والأديرة التاريخية، إضافة إلى حفاوة الاستقبال والتسهيلات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وهو ما يشجعهم على تكرار مجددا خلال الفترة القادمة.

وكان الفوج السياحي، استهل زيارته للمحافظة بالتجمع في أحد المنتجعات بمركز الواسطى شمال غرب المحافظة، لينطلق منها البرنامج، حيث وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسئولي السياحة والوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات ليستمتع الفوج بمعالم بنى سويف السياحية والتاريخية والثقافية والترفيهية، ولإعطاء الصورة الإيجابية عن السياحة الداخلية في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالقطاع التي ترتكز على استغلال المقومات والموارد السياحية التى تمتلكها بنى سويف وتشجيع السياحة الداخلية للمحافظة.

كان في استقبال الفوج ومرافقته خلال الزيارة كل من رانيا عزت مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، وهبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحي مشرف ومسؤول الرحلات بالإدارة ، وبعض التنفيذيين من مسؤولى الوحدات المحلية بالواسطى وناصر.