ضبط 1500 كيلو كبدة مجهولة المصدر في حملة بمنيا القمح

شدّد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة و شوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمركز منيا القمح

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية بالاشتراك مع مباحث التموين بمنيا القمح وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمركز منيا القمح .

ضبط 1500 كجم كبده

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر مخالفة لثلاجة لحفظ وبيع اللحوم والأسماك، وضبط 1500 كجم كبده مجمدة مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنح مستأنف الزقازيق بمحافظة الشرقية بحبس متهم بالنصب على مواطن ومنحه شيكا بمبلغ مليون و300 ألف جنيه بدون رصيد بالسجن 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه.

تحرير شيك بدون رصيد

تعود أحداث القضية رقم5953 لسنة 2018 جنح أول الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغا لقسم أول الزقازيق من «عبدالله.خ.ع»، باتهام «مجدي.ن.ا.م»، بالنصب عليه وإعطائه شيكا بدون رصيد بمبلغ نقدي وقدره مليون وثلاثمائة ألف جنيه.

رفض صرف المبلغ المدون بالشيكوأشار الشاكي خلال البلاغ أن المتهم أعطى له شيكا بنكيا مسحوبا على بنك الإسكندرية وحينما توجه إلى البنك لصرف الشيك فوجئ بعدم وجود رصيد وأعطى البنك له رفض بتاريخ ٢٠١٨/٥/٩ .

الحبس 3 سنوات للمتهم بتحرير الشيكجرى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأقامت الجنحة وقضت محكمة أول درجة بحبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 5000 جنيه.