كيف تستفيد من عروض تقسيط «ڤاليو» على 60 شهرا من 4000 علامة تجارية؟

خدمة جديدة ومميزة أُتيحت مؤخرا للجمهور، تزامنًا مع عروض وخصومات «البلاك فرايدي»، والتي تستمر حتى الجمعة الأخيرة من نوفمبر، لمساعدتهم على التسوق من خلال شبكة واسعة من المحلات التجارية والتقسيط دون مقدم أو فوائد أو مصاريف إدارية وحتى 6 أشهر، وذلك من خلال خدمة «ڤاليو فرايداي Valu Friday».

وتستعرض «الوطن» شروط وخطوات الاشتراك في خدمة ڤاليو فريداي وكيفية تفعيل الحساب للاستفادة بعروض البلاك فرايدي طوال شهر نوفمبر، وفقًا للصفحة الرسمية لـValu على النحو التالي:

شروط وخطوات الاستفادة من ڤاليو فريداي

ويعد ڨاليو أبليكيشن مميز في مصر، يساعد المشترين على الدفع في أكثر من 4000 مكان، فضلًا عن الشراء أونلاين، إذ يقدّم التطبيق برنامج تقسيط من 6 إلى 60 شهرًا دون مقدم.

- وللاستفادة بهذا البرنامج، في البداية عليك تحميل التطبيق من هنــــا للأندرويد، ومن هنــــا للـ «IOS».

- يمكن التسجيل بحساب فيس بوك أو لينكد إن أو جوجل.

- كما يمكنك التسجيل بحساب جديد وإدخال بياناتك الأساسية، وبعدها يتم إرسال كود على تليفونك المحمول لإدخاله عبر التطبيق وتأكيد التسجيل في الخدمة.

- أدخل بيانات الوظيفة وعنوان العمل، وصافي المرتب الشهري، وطبيعة المعاملات البنكية، ونوع السكن (إيجار - تمليك)، ومدة السكن في العنوان الحالي، ثم حدث صورتك الشخصية على الـ«الأبليكشن».

ويشترط لتفعيل الحساب أن يتراوح عمر المستخدام بين 21 إلى 65 عامًا، وإحضار البطاقة الشخصية السارية، وحال كان عمر المستخدم بين 18 إلى 21 عامًا يمكنك الاستفادة من برنامج ڤاليو M3ak، والمتاح لطلاب الجامعات الموجودة في نطاق محافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية)، والذي يتيح التقسيط حتى 10.000 جنيه من خلال شبكة متاجر ڤاليو.

- بعد التسجيل يتوجه المستخدم لأقرب فرع من فروع valu والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال التطبيق بالمستندات السابقة، لتفعيل حسابك، إذ تتم الموافقة أو الرفض من خلال الفرع.

- يستطيع المستخدم التسوق من خلال أكثر من 4000 محل وعلامة تجارية، وتستطيع الاطلاع على المحلات المتاح التسوق من خلالها والتقسيط عبر التطبيق من هنـــــا.

- يتم دفع الأقساط من خلال التطبيق باستخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر أو الدفع «كاش» من خلال مصاري أو فوري.

- أبليكشن «Valu» متاح في الجيزة والقاهرة والإسكندرية فقط، وللاستفسار ولمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال عن طريق الخط الساخن 16671 يوميًا من الساعة 9:30 صباحًا حتى 11 مساءً.