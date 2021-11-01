بدء صرف تموين شهر نوفمبر اليوم.. وتوافر 28 سلعة

تبدأ في التاسعة من صباح اليوم الاثنين، منافذ البقالين التموينيين، في صرف مقررات التموين لشهر نوفمبر، لجميع المواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني من حاملي البطاقات التموينية.

فتح المنافذ من 9 صباحا حتى 9 مساء

وتفتح منافذ صرف السلع التموينية، سواء منافذ البقالين أو منافذ مشروع جمعيتي أو المجمعات الاستهلاكية، أبوابها أمام المواطنين يوميا منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، وذلك تسهيلا على المواطنين في صرف مقررات سلع البطاقة التموينية في أيتوقيت وفي أي يوم يناسبهم.

حصة بطاقة التموين من الدعم الحكومي

وتحصل البطاقة التي يبلغ عددها 4 أفراد على 200 جنيه شهريا، دعم من الدعم، فيما تحصل البطاقات التموينية التي يبلغ عددها أفرادها 3 أفراد على 150 جنيهًا شهريًا، أما البطاقة التموينية التي يبلغ عدد أفرادها فردين فقط فتحصل على 100 جنيه شهريًا، فضلا عن أن حصة البطاقة التموينية ذات فرد واحد هي 50 جنيها شهريا.

28 سلعة مدعمة من وزارة التموين

وتضخ هيئة السلع التموينية شهريا من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومخازن الجملة التابعة لها، ٢٨ سلعة للمواطن، من بينها ٣سلع أساسية اجبارية تصرف على البطاقة وهي (الزيت - الأرز - السكر)، ويختار المواطن من بين السلع الاخرى ما يرغب في شرائه منباقي مبلغ الدعم الشهرى.

ما هي السلع المتاحة للمواطنين؟

وتأتي سلع التموين التي تضخها الوزارة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمنافذ صرف السلع، كالتالي: (الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، الصلصة، الشاي، العدس، السمنة، مسحوق الغسيل العادي، مسحوق الغسيل الأتوماتيك، صابون غسيل، صابون تواليت، لبنجاف، فول معبأ، الدقيق، الخل، الملح، كيس سائل غسيل الأواني ومرقة الدجاج، الكبريت والكمامة القماشية).

توجيهات وزير التموين

فيما وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين في المحافظات بشن حملات على منافذ صرف السلعالتموينية بجميع المحافظات للتأكد من توافر جميع السلع للمواطنين.