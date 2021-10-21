بالأسماء.. 13 رئيسا جديدا لأقسام كليات جامعة بنها

قرر الدكتور جمال سوسة «رئيس» جامعة بنها، تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة، إذ جرى تعيين الدكتورة جيهان عبد الهادي موسى الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة رئيسًا لمجلس قسم المحاسبة بالكلية، وتعيين الدكتور محمد أحمد السيد الأستاذ بقسم الباطنة العامة بكلية الطب البشري رئيسًا لمجلس قسم الباطنة العامة بالكلية، كما تم إسناد رئاسة مجلس قسم المسالك البولية للدكتور محمد عبد الظاهر إبراهيم، الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري.

رشا شاكر رئيسًا لقسم طب المجتمع والبيئة

وضمن قرارات رئيس جامعة بنها الخاصة برؤساء الأقسام الجدد، تم تعيين الدكتورة رشا شاكر على الأستاذ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب البشري رئيسًا لمجلس قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بالكلية، وتعيين الدكتور محمد كمال أبو الفتوح الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية رئيسًا لمجلس قسم الصحة النفسية بالكلية، وتعيين الدكتور تامر جمال عرفة الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية رئيسًا لمجلس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية، وتعيين الدكتور محمد محمود يوسف الأستاذ بقسم الهستولوجيا (علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية) بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الهستولوجيا بالكلية.

غادة فتحي رئيسا لقسم التصميم الداخلي بالفنون التطبيقية

ووفقًا لما أعلنته جامعة بنها، تم تعيين الدكتورة غادة محمد فتحي الأستاذ بقسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية الفنون التطبيقية رئيسًا لمجلس قسم التصميم الداخلي والأثاث بالكلية، وتم إسناد رئاسة مجلس قسم الهندسة المعمارية بالكلية للدكتور إسلام نظمي سليمان الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بشبرا، كما تم تعيين الدكتور أمجد جمال إبراهيم الأستاذ بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب رئيس مجلس قسم المكتبات والمعلومات بالكلية، وقيام الدكتورة سارة عبد ربه محمد الأستاذ بقسم النحت والتشكيل المعماري والترميم بكلية الفنون التطبيقية بأعمال رئيس مجلس قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم بالكلية، والدكتور أيمن على أحمد الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ببنها بأعمال رئيس مجلس قسم الهندسة الميكانيكية بالكلية، وتولى الدكتور محمود أحمد جودة الأستاذ المساعد بقسم التصميم الصناعي بكلية الفنون التطبيقية أعمال رئيس مجلس قسم التصميم الصناعي بالكلية.