السيطرة على حريق شقة سكنية بالغربية بدون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، على حريق شب بشقة سكنية، كائنة بالطابق الثالث، في أحد منازل شارع أبو عوف، بكفر الزيات، دون إصابات.

انتقال قوات الحماية المدنية

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية، بشارع أبو عوف، بالقرب من ميدان محمد نجيب.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة.

السيطرة على الحريق دون إصابات

تبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي، وعدم وجود إصابات بشرية، وتم إخماد النيران، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بالتحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

ضبط 450 كيلو لحوم فاسدة

من جهة اخرى، تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 540 كيلو لحوم مجمدة بدون مستندات تدل على مصدرها ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، داخل ثلاجة لحوم مجمدة دون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية تلقى تقريرا بتمكن حملة تفتيشية على الأسواق والمحلات بمركز قطور، من ضبط540 كيلو لحوم مجمدة «بانيه»، بدون مستندات تدل على مصدرها ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، داخل ثلاجة لحوم مجمدة دون ترخيص، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتم التحفظ عليها وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.