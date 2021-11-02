الاستعلام عن رصيد السلع والخبز ببطاقة التموين عبر منصة دعم مصر

الاستعلام عن رصيد السلع والخبز ببطاقة التموين، هو أكثر ما يشغل بال صاحب البطاقة التموينية لمعرفة الرصيد المستخدم والباقي، إذ تتيح وزارة التموين هذه الخدمة لأصحاب البطاقات التموينية من خلال جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

واستمرارًا للخدمات التي تقدمها «الوطن» للمتابعين والقراء، نستعرض خطوات الاستعلام عن رصيد السلع والخبز ببطاقة التموين من خلال موقع «دعم مصر»، وبوابة مصر الرقمية على النحو التالي:

الاستعلام عن رصيد السلع والخبز ببطاقة التموين

في البداية عليك الدخول على موقع دعم مصر من هنــــــــا، واختيار خدمات تموينية للمواطنين ثم الضغط على «استعلام عن صرف البطاقة».

قم بإدخال رقم البطاقة التموينية لصاحب البطاقة ثم يتم الضغط على التالي.

بعد ذلك يظهر أمامك اسم صاحب البطاقة ويطلب إدخال الرقم القومي ضم اضغط على التالي.

يتم عرض الرقم القومي ويُطلب إدخال رقم هاتف المستخدم، وبعد الضغط على عرض بيانات الصرف، يظهر بيان آخر صفحة صرف للبطاقة.

وأشار موقع دعم إلى أنّه للحصول علي الخدمات التموينية عبر الموقع يشترط الآتي:

قيام المواطن بتسجيل رقم الموبايل الخاص به للمراجعة والتأكد من أنّ رقم الموبايل مسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات من فترة لا تقل عن 3 أشهر. أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة علي قاعدة البيانات. قيام المواطن بالموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له عند إدخال البيانات وطلب الخدمة.

بوابة مصر الرقمية

كما يمكن الاستعلام عن رصيد السلع والخبز ببطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية من هنـــــــــــا.