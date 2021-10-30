إجراء وحيد لإضافة الزوجة على بطاقة التموين بعد توقفها على مصر الرقمية

لا تزال خدمة إضافة الزوجة المحرومة من التموين، على بطاقة التموين الزوج، متوقفة على بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين منذ أكثر من شهر.

وكشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن إضافة الزوجة على بطاقة التموين إلكترونيا، أمر متوقف حاليا، في ظل تعطل بعض الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية والتي من بينها توقف أيقونة إضافة الزوجة.

مكتب التموين التابع لمحل الإقامة

وأكدت المصادر في تصريحاتها لـ«الوطن»، على أن هناك إجراء وحيد يمكن الزوج صاحب البطاقة التموينية من إضافة زوجته إذا كانت غير مقيدة على منظومة الدعم التمويني وينطبق عليها شروط الإضافة، موضحة أن هذا الإجراء يتلخص في توجه الزوج صاحب البطاقة التموينية لمكتب التموين التابع له في محل إقامته، ومن هنا يطلب استمارة طلب إضافة الزوجة ويرفق معها بعض المستندات.

المستندات والأوراق المطلوبة من الزوج لإضافة زوجته على بطاقة التموين

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج.

2 - صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.

3 - صورة من بطاقة التموين باسم الزوج.

4 - صورة من قسيمة الزواج.

5 - بحث اجتماعي من مديرية التضامن التابع لها يثبت أحقية الأسرة في الإضافة.

فيما تحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة شروط أخرى تمكن الزوج من إضافة زوجته على بطاقة التموين، وبالتالي زيادة الدعم المخصص من الحكومة للأسرة.

شروط إضافة الزوجة على بطاقة التموين

** أن تكون الإضافة لزوجة واحدة فقط.

** ألا يتعدى عدد أفراد بطاقة تموين الزوج عن 4 أفرد.

** أن تكون بطاقة تموين الزوج سارية.

** أن تكون الزوجة غير مقيدة على بطاقة تموين أخرى.

** أن ينطبق على الأسرة شروط استحقاق الدعم الحكومي.

تجدر الإشارة إلى استمرار توقف 4 خدمات تموينية على بوابة مصر الرقمية، في حين لا يزال هناك العديد من الخدمات التموينية الأخرى متاحة عبر الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية.