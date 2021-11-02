5 توجيهات لتنفيذي الدقهلية و10 آلاف متر لوحدة مرور طلخا ونبروه

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية على نقل مقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بالمنصورة «الهابي لاند»، إلى أحد المقرات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، داخل مدينة المنصورة، عبارة عن وحدة سكنية بمساكن «مشعل»، كما وافق على استصدار قرار اعتماد مشروع إعداد المخطط التفصيلي لمنطقة «مثلث سندوب» بمدينة المنصورة، وذلك طبقاً للمخطط الاستراتيجي المعتمد، وتخصيص قطعة أرض املاك دوله مساحتها 10 آلاف متر مربع في قرية «بطرة»، بدائرة مركز ومدينة طلخا، لإنشاء وحدة مرور تخدم مركزي نبروه وطلخا، كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض مساحتها 1500 متر مربع، لإقامة مركز رعاية أولية لمدينة «بني عبيد».

توجيهات المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية

واتخذ المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية عدة قرارات وتوجيهات منها:

1- سرعة الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاعات الحكومية والخدمية بلقاح فيروس كورونا، والتنسيق مع كافة الجهات للانتهاء من تطعيم المواطنين، وحثهم على التطعيم لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا حفاظاً على حياتهم.

2- تطبيق نموذج مباني الخدمات في مبادرة «حياه كريمة» على جميع مدن المحافظة التي تحتاج إلى مجمعات خدمية.

3- استمرارية متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن الاستعداد لموسم الأمطار وجاهزية المعدات والتطهير الدائم لبالوعات تصريف الأمطار بالشوارع والميادين.

انتظام العملية التعليمة والتصدي للبناء المخالف

4- ضرورة متابعة انتظام العملية التعليمية وتوفير كافة احتياجاتها واستمرار تحسين مستوى النظافة داخل وحول المدارس، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة الطلاب.

5- التصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذاً للقانون، وحفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين.