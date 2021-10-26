نبيلة مكرم تحيي نساء بني سويف: ساعدونا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في اللقاء الجماهيري بأهالي قرية الحرجة مركز ناصر، التي تعد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بمحافظة بني سويف، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ضمن برنامج زيارة وزيرة الهجرة للمحافظة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، حيث وجّهت الوزيرة الشكر لنساء بني سويف، على جهودهن في مواجهة الهجرة غير الشرعية بالمحافظة، ومساعدتهم للوزارة بإثناء أبنائهن عن قرار الهجرة غير الشرعية.

الرئيس أكد أنّ «ولادنا غاليين» بإطلاقه «مراكب النجاة»

وخلال اللقاء، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في بيان عنه، إنّ أبناء مصر أغلى ما لديها، ومسؤوليتنا في مصر حماية أولادنا في كل مكان، خاصة تجار الهجرة غير الشرعية، والحفاظ عليهم من المجهول، متابعة: «مبادرة مراكب النجاة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدت أنّ (ولادنا غاليين)، ومدّت يدها لكل الشباب المصري الراغب في الهجرة».

وتحدّثت مكرم عن تضحيات الشباب المصري في الجيش والشرطة بسيناء الذين يحافظون على بلدهم، موضحة: «هذه التضحيات ساعدت مصر لعبور مرحلة عصيبة من عمر الوطن، ويجب أن يكون لدينا نفس الروح والصبر والعزيمة».

تحية لنساء بني سويف لجهودهن في مكافحة الهجرة غير الشرعية

ووجّهت الوزيرة تحية خاصة للمرأة المصرية في بني سويف، لما تبذله من جهد للحفاظ على أسرتها، وما لديها من قدرة على إثناء أبنائها عن قرار الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أنّ الهجرة غير الشرعية حرام كونها سلوك غير شرعي، حيث يُعرض الشخص المقبل على الهجرة غير الشرعية نفسه للموت.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أنّ القيادة السياسية تحافظ على حياة المواطن المصري، ويعكس ذلك التعاون بين الجهات المعنية لتقديم الدعم والمساعدة من خلال مبادرة «مراكب النجاة»، حيث تقدّم المبادرة التوعية والتدريب والتأهيل للشباب، حتى يصبحوا مستعدين لسوق العمل الداخلي والخارجي، إضافة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب بالمحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وخلال اللقاء الجماهيري، أشاد محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتوفير البدائل الآمنة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، مثمّنا الحرص على علاج أسباب الهجرة غير الشرعية، وتحسين الخدمات وحياة المواطنين.

وتابع غنيم أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود أكبر المشروعات الإنسانية لتحسين حياة المواطنين، مضيفا أنّ المشروع القومي الكبير «حياة كريمة» وصل إلى 2 من مراكز المحافظة بميزانية بلغت 12 مليار جنيه في 66 قرية بمركزي ناصر وببا.

ووجّه غنيم رسالة للشباب، قائلا إنّ هناك 23 شابا من سمسطا عادوا من طريق الهجرة غير الشرعية بمعجزة، ولا نريد اختيار طريق الموت، بل العمل لتنمية مهاراتكم لتجدوا فرصة أحسن، مثمّنا ما تقدمه وزارة الهجرة من جهود لتصل إلى القرى والنجوع والتعاون مع كل مؤسسات الدولة لتحقيق الحياة الكريمة وتحقيق الرفاهية.

«مصر الخير» تشارك في «مراكب النجاة» بخدمات خيرية بتكلفة 5 ملايين جنيه

من جانبه، أعلن مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، في كلمته باللقاء الجماهيري، أنّ المؤسسة بصدد تنفيذ خطة لمشاركتها في المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» بقيمة إجمالية تصل لـ5 ملايين جنيه، حيث تقدم سلاسل من قوافل طبية لأهالي القري المستهدفة للكشف على أمراض العيون وصرف الأدوية وعمل النظارات وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تماما، وتنفذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر للأسر المستهدفة بقيمة إجمالية تتجاوز 5 ملايين جنيه في خطه زمنية تناهز العام.

وأوضح زمزم، في كلمته، أنّ مؤسسة صناع الخير تشارك من خلال مبادراتها «لمسة خير» لعلاج مرضى الأمراض الجلدية شديدة الاحتياج، في علاج الأهالي في القري المستهدفة، وعلاج مرضى القدم السكري من خلال مبادرة «قدم صحيح».

ومن ناحيتها، قالت النائبة منى عبدالله، إنّ مبادرات وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج تحافظ على الهوية الوطنية لأولادنا بالخارج، واليوم تشهدون عملية تنمية حقيقية داخل المحافظة.

وفي ختام اللقاء الجماهيري، منح نواب مجلسي النواب والشيوخ عن مركز ناصر محافظة بني سويف، درع التكريم للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تقديرا لدورها وجهودها، فضلا عن تكريم مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير للتنمية.