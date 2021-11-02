أخبار الأقصر: وصول أول شارتر من «هيثرو» و34 رحلة للبالون الطائر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أحداثاً متنوعة أبرزها تحليق عدد كبير من رحلات البالون الطائر في سماء البر الغربي لمشاهدة معالم المدينة الأثرية من أعلى نقطة من السماء في القرنة غرب الأقصر، كما وصلت أول رحلات طيران عارض «شارتر» من مطار «هيثرو» بالعاصمة البريطانية لندن، إلى مطار الأقصر الدولي مباشرةً، لزيارة المعالم السياحية والآثرية في البرين الغربي والشرقي.

ارتفاع رحلات البالون لـ 34 رحلة

شهدت محافظة الأقصر ارتفاعاً في عدد رحلات البالون الطائر في سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، إلى 34 رحلة اليوم الثلاثاء، ضمن الرحلات السياحية بمنطقة «القرنة»، لمشاهدة المعالم الأثرية من الأعلى، بمشاركة عدد كبير من من السياح من روسيا وإسبانيا وفرنسا وأمريكا وإنجلترا، وتصل الوفود السياحية على منطقة البر الغربي، لزيارة معابد «الدير البحري ووادي الملوك ووادي الملكات.

فنادق الأقصر تستقبل السياح

من جانب آخر، استقبلت فنادق محافظة الأقصر السياح الأجانب القادمين من مطار «هيثرو»، في العاصمة البريطانية لندن، في أولى رحلات الطيران العارض «الشارتر»، حيث وصل السياح إلى المحافظة السياحية عبر مطار الأقصر الدولي، وتم استقبال الزور عقب وصولهم في أول الرحلات، بعد توقف دام لأكثر من 6 سنوات، بالزهور والهدايا التذكارية.

كما أنهت العلاقات العامة إجراءات وصول السياح عبر المطار بكل سهولة ويسر، مع التأكيد على الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة الطاقم في ظل انتشار فيروس كورونا.

فعاليات معرض سوق السفر العالمي

وذلك في أول تشغيل رحلات هذا الخط السياحي الموسمي الذي توقف منذ عامين، حيث يأتي ذلك تزامنًا مع مشاركة مصر للطيران في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM المقام في العاصمة البريطانية لندن، على أن يتم تشغيل رحلة واحدة إسبوعيًا بشكل دوري فيما بعد.