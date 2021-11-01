مع اقتراب افتتاح طريق الكباش.. الأقصر «تحفة فنية» من السماء

مناظر طبيعية تأخذك إلى عالم آخر، وأنت تشاهد مدينة الأقصر من أعلى نقطة في البر الغربي، حالة من الانتعاش والتأمل تُسيطر عليك وأنت تشاهد المحافظة السياحية من السماء، من خلال رحلات البالون الطائر المُحلقة في سماء البر الغربي بمنطقة «القرنة»، غرب المحافظة السياحية، مع قرب انتهاء عمليات التطوير داخل الشوارع والميادين وجعلها «تحفة فنية»، تزامناً مع قرب موعد افتتاح طريق الكباش الأثري الفرعوني، خلال الفترة القادمة.

معابد البر الغربي تجتذب السائحين لرحلات البالون الطائر

وتتضمن منطقة البر الغربي، مقر إقلاع وهبوط رحلات البالون الطائر، العديد من المعالم الأثرية التي يمكن رؤيتها من الأعلى، منها معبد «وادي الملوك»، ومعبد «وادي الملكات»، ومعبد «الرامسيوم»، إضافة إلى «دير كارتر»، ومقابر «النبلاء»، ومقابر منطقة «العساسيف»، وغيرها من المناطق الأثرية غرب المحافظة السياحية.

ويتوافد السياح على منطقة «القرنة»، غرب الأقصر، للاستمتاع برحلات البالون الطائر، لمشاهدة تاريخها الفرعوني بجميع معالمه الرائعة، حيث ارتفعت رحلات البالون الطائر خلال الفترة الحالية لتحلق في سماء المحافظة، بحسب «محمود بدوي»، طيار بإحدى شركات البالون، موضحاً أن غالبية السائحين المتواجدين حالياً، من الجنسيات البرازيلية والإسبانية والفرنسية والسويسرية والأمريكية.

السائحون يستمتعون بمشاهدة معابد البر الشرقي من السماء

وكذلك، فإن منطقة البر الشرقي للمحافظة السياحية يمكن رؤيتها من الأعلى، أثناء التحليق في السماء، حيث يمكن مشاهدة نهر النيل يفصل بين البرين الغربي والشرقي، في مشهد يتصف بالروعة والجمال والتأمل، لطبيعة المحافظة السياحية، كما يمكن مشاهدة معبدي الأقصر والكرنك وطريق الكباش الفرعوني يفصل بينهما، فضلاً عن المساحات الخضراء الرائعة التي تمتد على مساحات شاسعة في البرين الشرقي والغربي، وبعض القرى التي يُمكن رؤيتها من السماء.

حتى طريق الكباش الفرعوني يُمكن رؤيته من الأعلى، حيث يتعدي طوله 2700 متر، ويصل بين معبدي الأقصر والكرنك، ينتشر على جانبيه عدد كبير من الكباش، تصل إلى 120 كبشاً، موزعين على الجانبين الشمالي والجنوبي، بحيث يتضمن كل جانب منهما 60 كبشاً.

الأقصر تستعد للافتتاح التاريخي

وتستعد محافظة الأقصر لافتتاح طريق الكباش قريباً، عقب سنوات طويلة من العمل، مما يجعل الأقصر متحفاً مفتوحاً امام العالم أجمع، لتستعيد مكانتها مرة أخرى، كمحافظة سياحية ثقافية مصرية.