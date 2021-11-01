رحلات البالون الطائر تزين سماء الأقصر قبل افتتاح طريق «الكباش»

ارتفع عدد رحلات البالون الطائر في سماء البر الغربي في محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، إلى 30 رحلة، ضمن الرحلات السياحية بمنطقة «القرنة»، لمشاهدة المعالم الأثرية من الأعلى، بمشاركة عدد كبير من من السياح من روسيا وإسبانيا وفرنسا وأمريكا وإنجلترا، حيث تتوافد الوفود السياحية على منطقة البر الغربي، لزيارة معابد «الدير البحري ووادي الملوك ووادي الملكات والرامسيوم» وغيرها.

رحلات «شارتر» إسبانية بمطار الأقصر

ويستقبل مطار الأقصر الدولي رحلات الشارتر من إسبانيا وفرنسا ورومانيا بشكل أسبوعي، ضمن رحلات الطيران العارض، على متنها مئات السائحين لزيارة المدينة السياحية، للتعرف على الحضارة الفرعونية القديمة من خلال المعابد الكائنة بمحافظة الأقصر.

وأعلنت شركة السياحة والسفر بمحافظة الأقصر عن اقتراب استقبال عدد من الرحلات القادمة من سويسرا، في رحلات طيران «شارتر»، يصل محافظة الأقصر مباشرةً عبر المطار الجوي شمال المحافظة السياحية، وعلى متنها عدد من السياح من دولة سويسرا لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية داخل محافظة الأقصر في البرين الغربي والشرقي، وفي انتظار دعم وزارة السياحة المصرية لبدء تنفيذ القرار.

إجراءات احترازية وأمنية مشددة

تأتي زيارات السياح لمحافظة الأقصر وسط تشديدات لتأمين الجولات السياحية وسط المناطق الأثرية، وحتى عودتهم لبلادهم عبر مطار الأقصر الدولي، فضلاً عن إجراءات احترازية مشددة، تتخذها المحافظة للحفاظ على سلامة جميع السياح، أبرزها الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والالتزام باستعمال المواد المطهرة بشكل دوري خلال زيارتهم للمحافظة وفي الجولات السياحية.