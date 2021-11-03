«المترو»: زيادة الرحلات اليومية بسبب كورونا

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، زيادة الرحلات اليومية على الخطين الأول والثاني للمترو؛، لمنع الزحام على أرصفة المحطات أو داخل عربات القطارات، بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع القطارات العاملة على الخطين الأول والثاني يتم تعقيمها بشكل دوري، قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، كما أنّ أعمال تطهير المحطات تتم كل ساعتين تقريبا؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

ارتداء الكمامات داخل القطارات إلزامي

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ارتداء الكمامات الطبية لجموع الركاب إلزامي داخل المحطات وعربات القطارات؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا، منوها بأن هناك غرامات فورية يتم تنفيذها على جميع المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية، داخل المحطات والقطارات، تبدأ بـ50 جنيها وتصل إلى 4 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل التشغيل؛ لمنع حدوث أى أعطال.

عبدالهادي: لم نرصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أن الشركة لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة، مؤكدا أن جميع العاملين بالمترو يواصلون تلقي لقاح فيروس كورونا، منوها إلى أن الشركة حريصة على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

20 وحدة إسعافية متواجدة بالمحطات

وأشار إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية الصارمة، لمواجهة كورونا بشكل يومي، مؤكدا أن هناك 20 وحدة إسعافية متواجدة بمحطات الخطين الأول والثاني، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة والطارئة، مجانا، علاوة على تقديم الدعم لأى راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لنقل الحالة إليها، لتلقي العلاج اللازم.