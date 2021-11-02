خطوات تغيير مكان تلقي التطعيم بعد التسجيل في موقع لقاح كورونا

أصبح الحصول على لقاح كورونا من الأمور الضرورية لدخول المؤسسات الحكومية والرسمية، بداية من 15 نوفمبر الجاري، وكثيرًا ما يرغب البعض في تغيير مكان الحصول على اللقاح لأي سبب فكيف يمكن تغيير محل الحصول على اللقاح بعد الحصول على رسالة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، خطوات تغيير مكان الحصول على لقاح كورونا، بعد تلقي رسالة من وزارة الصحة، وذلك وفق بيانات الوزارة السابقة، في التقرير التالي:

خطوات تغيير مكان التطعيم بعد التسجيل في موقع لقاح كورونا

وأتاحت وزارة الصحة إمكانية تغيير مكان التطعيم بعد التسجيل في موقع لقاح كورونا، عبر طريق واحد فقط، وهو الاتصال بالخط الساخن التابع للوزارة، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

بعد تلقي الرسالة بموعد ومكان التطعيم، إذا لم يكن المكان مناسبا، فيجب الاتصال بالخط الساخن للوزارة على الرقم 105.

سيطلب منك إدخال رقم طلب الحصول على اللقاح، ثم سيتم تسجيل طلب تغيير مكان اللقاح أو الموعد حسب رغبة المتصل.

إرسال رسالة بإلغاء موعد الحصول على اللقاح القديم، وسيتم ارسال رسالة جديدة بالموعد والمكان الجديد للحصول على اللقاح.

الصحة تطالب بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وكانت وزارة الصحة، طالبت المواطنين بضرورة سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا التي توفرها الدولة بشكل مجاني، واضعه بعض التسهيلات على المواطنين، مثل إتاحة فرصة تعديل موعد وأماكن الحصول عليه في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية؛ بالإضافة إلى وجود فرق منتشرة في الشوارع والميادين العامة، تساعد المواطنين من كبار السن أو الراغبين في التسجيل في الموقع.

كما طالبت بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، منها ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة ووسائل المواصلات، وغسل اليدين بصورة مستمرة بالماء والصابون، وعدم الذهاب للمناسبات والحفلات التي يوجد بها عدد كبير من المواطنين.