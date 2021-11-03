التعليم تبحث تطعيم طلاب الثانوية بلقاح كورونا في المدارس ودون تسجيل

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة لـ تطعيم طلاب الثانوية العامة والفنية بجميع التخصصات بلقاح كورونا، بعد موافقة الحكومة على تلقيح الأطفال في الفئة العمرية من 15 لـ18 عاما باللقاح المضاد لكورونا، قائلا إنّ التطعيم سيتم داخل المدارس، وستتولى لجان طبية المرور على المدارس لتلقيح الطلاب أثناء اليوم الدراسي.

تطعيم طلاب الثانوية بلقاح كورونا

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنّ وزارة التربية والتعليم، بدأت تنفيذ خطة تطعيم طلاب الثانوية بلقاح كورونا، بحصر الأعداد المقرر تلقيحها ضد كورونا، بين الطلاب من سن 15 حتى 18 عاما، وعددهم نحو 4 ملايين طالب، موضحا أنّ «التعليم» أبلغت وزارة الصحة بعدد الطلاب، لتوفير اللقاحات اللازمة لهم.

لجان طبية لتطعيم الطلاب

وتابع المصدر، أنّ تطعيم الطلاب بـ لقاح كورونا أسهل بكثير من تطعيم المعلمين والإداريين، فالطلاب موجودون في المدارس باستمرار، ويسهل تلقيحهم أثناء اليوم الدراسي عن طريق لجان طبية تمر على المدارس، بينما يحتاج المعلمين والإداريين إلى تسجيل ومتابعة دورية من مسؤولي الإدارات والمديريات.

توعية الطلاب بأهمية اللقاح وفاعليته

وأشار المصدر إلى أنّ المدارس ستبدأ حملة لتوعية الطلاب بـ أهمية تلقي اللقاح ومدى فاعليته، لحماية أنفسهم وأسرهم من الوباء، حيث تتضمّن الحملة الهادفة لـ تطعيم طلاب الثانوية، إبراز المزايا والإيجابيات التي تحفز الطلاب على تلقي اللقاح، على أن يبدأ التطعيم وفق الموعد الذي تحدده وزارة الصحة.

أعداد المعلمين الملقّحين ضد كورونا تجاوز المليون

وفيما يخص المعلمين والعاملين، قال المصدر، إنّ الوزارة انتهت من تطعيم مليون و280 ألف من المعلمين والعاملين في المدارس والمديريات والإدارات التعليمية، وهناك تعليمات للمديريات والإدارات التعليمية بالتنبيه على العملين الذين لم يسجلوا لتلقي التطعيم بسرعة التسجيل، والتأكيد على من لم يتلق أي من جرعات التطعيم، بالتوجه سريعا إلى مراكز التطعيم قبل 15 نوفمبر الحالي، وهو الموعد الذي أقرته الحكومة لمنع دخول غير الملقّحين ضد كورونا إلى المنشآت الحكومية.