موعد عرض مسلسل زي القمر الحلقة الخامسة والقنوات الناقلة

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل زى القمر الحلقة الخامسة والقنوات الناقلة للفنانة لقاء الخميسي، والذي يعرض حالياً على قناة cbc، بعد أن حقق مشاهدات عالية من الجمهور، خاصة أنه يناقش قضية حقيقة من المجتمع.

موعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل زي القمر

تعرض الحلقة الجديدة الخامسة الليلة، في تمام الساعة الثامنة، وتذاع على شاشة قناة cbc، وينتظر الجمهور المسلسل منذ بداية عرض حلقاته السبت الماضي، أما عن مواعيد الإعادة الخاصة بحكاية «حته من القمر»، فستكون الإعادة الأولى فجر غد الأربعاء، في تمام الساعة 2.30، والأخرى ظهر الغد في تمام الساعة 12 مساء.

ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل زي القمر

طلبت «قمر» التي تجسد دورها الفنانة لقاء الخميسي من «سيف» خطيبها أن تفسخ الخطوبة، وقالت له «كلاما جارحا من وراء قلبها حتي تنهي الخطوبة في أقرب وقت، لأنها يئست من انتقادات الناس لها بسبب الشامة التي في وجهها».

وجاء ضمن أحداث الحلقة رفض شقيق قمر ما فعلته مع خطيبها، خاصة أنها تحبه وتجمع بينهما علاقة حب وصداقة، وتحدث معها بشأن انفصاله عنه، وواجهها بكلامها أنها كانت تستغل سيف من أجل الهروب من فكرة عدم زواجها.

تفاصيل حدوتة حتة من القمر

يذكر أن حدوتة حتة من القمر، بطولة لقاء الخميسي ومحمد العمروسي ونور محمود وأمجد عابد ومحمود الشرقاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وتناقش حدوتة حتة من القمر موضوع التنمر؛ إذ أن بطلة العمل لقاء الخميسي تعاني من «وحمة كبيرة» في وجهها، وهو الأمر الذي يعرضها للتنمر ممن حولها، وتتعرض لمضايقات في المجتمع.