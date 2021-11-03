تغريم 7 مواطنين لعدم ارتداء الكمامة في فارسكور وحملات مكبرة برأس البر

تابع اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور أعمال الحملة المكبرة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة، وشارك في الحملة كلا من نائبي رئيس المدينة وإدارة المتابعة بالوحدة.

تغريم 7 مواطنين في دمياط

وأسفرت الحملة عن تغريم 7 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة في الأماكن العامة حيث بلغ إجمالي ما تحصل 350 جنيه وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وشدد رئيس المدينة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا .

محلية رأس البر تشن حملة

وشنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء وليد المعداوي، وبالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر وشرطة المرافق، حملة جديدة لمتابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق كافة المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم وفقًا للمواعيد المقررة لفصل الشتاء، على أن يتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بكل المناطق، وكذا الالتزام بالمواعيد الشتوية للفتح والغلق، والتي بدأ تطبيقها مطلع الشهر الجاري.