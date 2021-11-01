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محمود مسلم

ضبط 9285 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

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الوطن
02:12 م | الإثنين 01 نوفمبر 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

شنت أجهزة وزارة الداخلية عدة حملات لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 9285 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9259 منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 26 لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير مخالفات للمحال غير المتلزمة بقرار الغلق

كما أسفرت الجهود عن تحرير 955 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، إضافة إلى ضبط 265 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1548 أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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