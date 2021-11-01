ضبط 240 طربة حشيش بـ1.7 مليون جنيه بحوزة عنصرين إجراميين بالمنوفية

أسفرت جهود وزارة الداخلية بمحافظة المنوفية، عن ضبط 240 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية، نشاط عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة الغربية، حيث تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط المتهمين في بركة السبع

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العنصرين وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، وضبط بحوزتهما 240 طربة لمخدر الحشيش زنة 24 كيلو جراما، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (1٫700٫000) جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.