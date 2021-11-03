«التعليم» تكشف موعد بدء تشغيل مصنع التابلت المصري

أكد الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التطوير التكنولوجي والتعلم الرقمي، على أن مصنع التابلت المصري المحلي سوف يبدأ التصنيع خلال شهر يناير المقبل، وهذه أول خطوة لوقف استيراده من الخارج وزيادة طرحه في المؤسسات التعليمية المصرية.

بدء تصنيع التابلت بـ40% مكون مصري وزيادته تدريجيا إلى 60%

وأضاف نائب وزير التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه مع بدء التصنيع المحلي سيتم استيراد مستلزمات بسيطة لا يتم تصنيعها في مصر للتابلت مثل البطاريات، على أن تكون البداية بمكون مصري يصل إلى 40% مع زيادته تدريجيا إلى 60% من مكونات جهاز التابلت.

الانتهاء من تسليم التابلت على الطلاب خلال أسبوعين

وعن تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2021-2022، قال نائب الوزير، إنه بدأ توزيع تابلت الصف الأول الثانوي على الطلاب الجدد للعام الدراسي الحالي 2021 /2022، من يوم الخميس الماضي، وسيتم الانتهاء من توزيعه خلال أسبوعين طبقًا للجدول المحدد، مطالبًا بسرعة الاستيفاء من دفع قسط التأمين على التابلت، وتجهيز الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت.

اليوم تسليم التابلت على طلاب أولى ثانوي بالمنوفية وبني سويف

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول تسليم التابلت لطلاب أولي ثانوي 2021-2022 وهي كالتالي:-

- الأربعاء 3 نوفمبر: تسليم التابلت لطلاب محافظات المنوفية وبني سويف.

- الخميس 4 نوفمبر: تسليم التابلت لطلاب محافظات الفيوم والغربية.

- السبت 6 نوفمبر: تسليم أجهزة التابلت لمحافظات سوهاج والوادي الجديد وأسيوط.

- الأحد 7 نوفمبر: تسليم التابلت لطلاب محافظات مطروح والدقهلية بإجمالي 53.934 جهاز.

- الإثنين 8 نوفمبر: تسليم التابلت لطلاب محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحيرة.

- الثلاثاء 9 نوفمبر: تسليم التابلت لطلاب محافظات المنيا والأقصر وأسوان.

- الأربعاء 10 نوفمبر: تسليم التابلت لطلاب محافظات كفر الشيخ ودمياط والسويس.