ضبط متهمة بصرف معاش جدتها المتوفاة منذ 2009

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات البلاغ الذي تلقته إدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من «مسئولي إحدى الهيئات بمحافظة الغربية»، بقيام «إحدى السيدات» بصرف معاش جدتها، عقب وفاتها دون وجه حق، مما أضر بأموال الهيئة المشار إليها.

الاستيلاء على أموال الهيئة دون وجه حق

بإجراء التحريات تبين قيام «إحدى السيدات، والدتها متوفية في شهر مايو 2021، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية»، بالاستيلاء على أموال الهيئة «الشاكية» بدون وجه حق، مستغلين التوكيل الخاص الصادر من والدة المتهمة الثانية وقيامهما باستغلال ذلك التوكيل بالاستمرار في صرف معاشها رغم وفاتها في غضون عام 2009، دون قيامهما بإبلاغ الهيئة عن واقعة وفاتها بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.