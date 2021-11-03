ضبط 17 توك توك مخالف في حملات بالغربية

حررت إدارة مرور الغربية، 17 محضرا خلال حملة لضبط مركبات «التوك توك»، المخالفة بالشوارع الرئيسية في مدينة طنطا، في إطار إحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

حملات مكثفة لضبط التوك توك

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك المخالفة بمدينة طنطا، وتم ضبط 17 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، وجرى تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

وكان مدير أمن الغربية، وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، وذلك في إطار تنفيذا إستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أعلاف حيوانية مغشوشة

ونجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، في ضبط طن ونصف أعلاف حيوانية، مجهولة المصدر ومغشوشة ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني، داخل مصنع للأعلاف الحيوانية بمركز قطور، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.

وقال المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم ضبط طن ونصف أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لعدم وجود تاريخ للإنتاج والصلاحية، بحوزة مالك مصنع بقرية دماط مركز قطور لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بنطاق المحافظة، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضرا بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة.