تحرير 3445 محضرا تموينيا فى حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق من خلال عدة إجراءات لحماية حقوق المواطن وضبط الأسواق.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، في بيان لها، اليوم، أن المديرية مستمرة في توجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

واستمراراً للحملات الرقابية والتفتيشية التي تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار.

تحرير 3445 محضرا خلال شهر

وتم شن عدد من الحملات التموينية والرقابية أسفرت خلال شهر أكتوبر الماضى عن تحرير 3445 منها تحرير 1693 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتحرير 752 محضرا فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينين مخالفين.

مصادرة 3 أطنان ونصف دقيق بلدي

وأضافت وكيل الوزارة أن الحملات ضبطت سلع غذائية منها 3 أطنان ونصف كيلو دقيق بلدي و750 كيلو ردة و32 طن ملح و2 طن لحوم وطن دواجن و7 أطنان سمنه و17 طن مخلل و10 أطنان مواد خام فواكهة و125 كرتونة شيكولاتة و72 شيكارة تقاوى قمح، كما تم ضبط سلع غير غذائية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحيه منها 180 لتر زيت سيارات و75 كرتونة لمبات ليد و30 كرتونه دهانات و360 لتر كلور و30 عبوة جل شاور.

حملة لمكافحة القوارض حماية للمحاصيل

من جهة أخرى، أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة استمرار الإدارات الزراعية بالزقازيق وأبو حماد ومنيا القمح ومشتول السوق وديرب نجم في وضع المبيدات اللازمة ببؤر الإصابة وجسور الترع والمصارف وتجميعات النخيل والهيش والمقابر, وذلك بعد اتخاذ كافه التدابير الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد أثناء العمل من خلال توفير ماسكات للوجه وقفازات وأدوات النظافة الشخصية على العمال المشاركين بالحملة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض بمراكز ومدن المحافظة مستمرة لما تمثله من خطورة على المحاصيل الزراعية وخاصة محصول القمح بإعتباره أهم المحاصيل الإستراتيجية الشتوية التي تميز محافظة الشرقية بالإضافة الي حدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع، مشيرًا أن فرق الحملات تجوب مراكز ومدن المحافظة للقضاء عليها.