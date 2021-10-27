سكن موظفي العاصمة الإدارية: «شقق كاملة التشطيب ولاند اسكيب وجيم مفتوح»

«عمارات 5 أدوار، ولاند اسكيب، وجيم مفتوح».. هكذا بدت المرحلة الأولى من مشروع سكن موظفى العاصمة الإدارية، التى تم الانتهاء منها بنسبة 100%، داخل مدينة بدر، أقرب المدن الجديدة إلى العاصمة الإدارية، وتبعد عنها 10 كم تقريباً، لذا كانت الاختيار الأول أمام الدولة، لتكون مقراً لمشروع سكن موظفى العاصمة الإدارية، وتعد مدينة بدر واحدة من أهم المدن الجديدة، بعد اختيارها مقراً للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم مدينة بدر عدداً كبيراً من المشروعات السكنية، التى تخدم قطاعاً ضخماً من المواطنين، فهى كغيرها من المدن الجديدة، توليها الدولة، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اهتماماً من خلال إنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات المختلفة، لتوفير حياة متكاملة داخلها.

افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى مقر سكن موظفى العاصمة الإدارية، وظهوره داخل بلكونة إحدى شقق المشروع، كان دافعاً لـ«الوطن» للانتقال إلى مقر المشروع، لنقل الصورة من أرض الواقع، والتجول داخل الشقق، والتقينا المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، الذى تحدث عن آخر تطورات مشروع سكن موظفى العاصمة الإدارية، والخدمات المتوافرة داخله، ونسبة إنجاز المرحلة الثانية من المشروع.

تحدث رئيس الجهاز عن المرحلة الأولى لسكن موظفى العاصمة الإدارية داخل المدينة، قائلاً إنها تضم 9024 وحدة سكنية، بإجمالى 376 عمارة، وبلغت نسبة الإنجاز 98%، وتم الانتهاء من التشطيبات وتنسيق الموقع وأعمال الزراعة، حيث تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع منذ عام ونصف العام، وتم إنجازه خلال هذه الفترة، فى ظل ظروف فيروس كورونا.

المرحلة الأولى جاهزة للتسكين.. و«الثانية» تضم 196 عمارة بها 4704 وحدات ونسبة الإنجاز وصلت لـ 30%

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر أن الجهاز كان حريصاً على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وفى نفس الوقت لم يؤثر الفيروس على العمل داخل المشروع.

متابعاً: «المرحلة الأولى من المشروع تم الانتهاء منها بنسبة 100% وجاهزة لاستقبال موظفى العاصمة الإدارية فى أى وقت».

وواصل حديثه قائلاً: «الرئيس السيسى أعجب جداً بالمشروع وجودة تنفيذه، وشكرنا على جهدنا، وده شرف ليا وللمدينة كلها، وذلك أثناء الافتتاح الرئاسى للمشروع بالمدينة، فى منتصف أغسطس الماضى».

وأكد أن هذا المشروع مشروع قومى، ويحظى باهتمام كبير من قبَل الدولة، لذا كنت واثقاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيقوم بافتتاحه، لذا كنت حريصاً على تنفيذ المشروع على أكمل وجه، منذ بداية العمل به، مضيفاً: «كنا حريصين على تقديم المشروع بشكل يناسب مكانته، سواء التشطيبات الموجودة فى تنسيق الموقع العام للمشروع أو داخل الشقق، ويتم العمل حالياً على المرحلة الثانية من المشروع بنسبة إنجاز 30%، وستكون بنفس جودة وشكل المرحلة الأولى».

وبالنسبة للخدمات المتوافرة داخل المشروع، قال إن المشروع يهدف لتوفير حياة متكاملة لموظفى العاصمة الإدارية الذين سينتقلون إلى المدينة، لذا كان لا بد من توفير كل الخدمات التى سيحتاجها المواطن للسكن بالمشروع، وهناك 13 مبنى خدمياً فى وسط عمارات المرحلة الأولى، بخلاف الخدمات التى سيتم توفيرها داخل عمارات المرحلة الثانية، وتتمثل تلك المبانى الخدمية فى 3 مدارس، 2 حضانة، 2 مركز طبى، ملاعب، أسواق مركزية كبيرة وصغيرة، وحدات صحية لخدمة سكان المرحلة الأولى من المشروع، وتم تنفيذها، وتتوقف على التشغيل، تزامناً مع تسكين موظفى العاصمة الإدارية.

وأوضح «مندور» أن مساحة الشقق داخل مشروع سكن موظفى العاصمة الإدارية تتراوح بين 115 و118 متراً، وتتكون الشقة من 3 غرف وصالة وريسبشن وحمام ومطبخ وبلكونة رئيسية، وهناك بعض الوحدات بها بلكونتان، أما العمارة الواحدة فتتكون من 6 أدوار، والدور الواحد يضم 4 شقق، بإجمالى 24 وحدة سكنية داخل كل عمارة.

ونوه بأن المشروع فيه جميع المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى، بالإضافة إلى الغاز، والتليفونات، والإنترنت، وتم الحرص على تنفيذ كل هذه الخدمات داخل المشروع، كى تكون حياة كاملة للموظفين عند انتقالهم إلى السكن داخل المدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه يتم العمل حالياً فى المرحلة الثانية للمشروع داخل المدينة، منذ شهر ونصف الشهر، وتضم هذه المرحلة 4704 وحدات سكنية، بإجمالى 196 عمارة، بجوار عمارات المرحلة الأولى، ليكون «كومباوند سكنى واحد»، وبلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية 30%.

وأضاف «مندور»: «القطار المكهرب lrt» واحد من المشروعات التى تتميز بها مدينة بدر، حيث يصل بين محطة عدلى منصور حتى العاصمة الإدارية، مروراً بمدن العبور، الشروق، هليوبوليس، المستقبل، وبدر لديها محطتان للقطار داخلها، إحداهما أمام الحى الخامس والأخرى أمام الحى السابع، وانتهاء بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتطرق «مندور» للحديث عن أثر الافتتاحات الرئاسية للمشروعات السكنية بالمدينة، مؤكداً أنه نتج عنها زيادة نسبة الإشغال بالمدينة، وزيادة إقبال المستثمرين على قطع الأراضى الخدمية المطروحة والوحدات الإدارية والتجارية، ورفع القيمة السعرية للأراضى والوحدات بالمدينة.

وعن موعد الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع سكن موظفى العاصمة الإدارية، أوضح رئيس الجهاز أنه مخطط الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع بالكامل فى نوفمبر 2022.

وحدات المرحلة الأولى فى مشروع سكن موظفى العاصمة الإدارية جاهزة للتسليم تصوير - محمود الدبيس