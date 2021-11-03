التعليم تطالب المدارس بمحاربة الشائعات وتفعيل لجنة الحماية المدرسية

أصدر الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم التربية والتعليم لشؤون المعلمين، كتابا دوريا لجميع المديريات التعليمية في المحافظات، بتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية لتوعية الطلاب من خطورة الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري، وما تداولته بعض وسائل الإعلام من قلة توعية الطلاب بالمشكلات الحياتية أيا كان نوعها، من خلال الإذاعة المدرسية والأنشطة المدرسية المختلفة.

لجنة الحماية المدرسية لمحاربة الشائعات والتوعية

ووجّه نائب وزير التعليم، في الخطاب المرسل للمديريات التعليمية، بالتنبيه على مديري الإدارات التعليمية، بتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية، وعدم ترويج شائعات حول أي ظاهرة قبل التأكد منها بشكل رسمي، وعدم الانسياق وراء ما تروجه المواقع غير المسؤولة، لترويع الأطفال وأولياء الأمور.

توعية الطلاب بخطورة الشائعات

وطالب نائب وزير التربية والتعليم، بتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدرسة لتوعية الطلاب بخطورة الشائعات، وشرح أنّها عبارة عن قصة غير محقق فيها، تنتشر في المجتمع ويزعم فيها حدوث واقعة بعينها، وأهمها شائعات الخوف، وهي من أخطر أنواع الشائعات، حيث تهدد الروح المعنوية للأفراد، وتجعلهم غير قادرين على التصرف السليم، فالخوف من شأنه تقليل النتاج الفكري.

دور المعلمين في توعية الأطفال

وكذلك طالبت وزارة التربية والتعليم، بتكليف المعلمين بتوعية الأطفال، خاصة في المرحلة الابتدائية، ضد ظاهرة الاختطاف، وتفعيل دور لجنة الحماية في المدرسة، وتخصيص مادة توعوية خلال طابور الصباح، وطرح الموضوع على مجالس الآباء والأمناء والمعلمين، لإيجاد الطرق المختلفة لتوعيتهم.

ووجّهت الوزارة بتكليف المعلمين بتوعية الأطفال خاصة المرحلة الابتدائية ضد ظاهرة الاختطاف، وتكليف مديري المدارس بكل مراحلها، بتفعيل دور لجنة الحماية في المدرسة، من خلال التوعية وتدريب الطلاب على الإجراءات التي يجب اتباعها حال وقوع أي من الكوارث المحتمل حدوثها، مثل «الزلازل، الحرائق، والأمطار الشديدة».