إصابة 9 أشخاص في انقلاب «بيجو» بقنا

أصيب 9 أشخاص، بينهم رضيعان، بجروح وكدمات متفرقة، نتيجة حادث انقلاب سيارة أجرة لنقل الركاب «بيجو»، مساء اليوم الأربعاء، قرب منطقة «الكيلو 67»، على طريق «قنا - سفاجا»، شرق مدينة قنا، حيث تم نقل المصابين للمستشفى، وإخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار مدير أمن قنا بانقلاب «بيجو» لنقل الركاب على طريق سفاجا

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بإصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة «بيجو»، على طريق سفاجا، وعلى الفور، تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف، تابعة لمرفق إسعاف قنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتبين إصابتهم بكسور وجروح في مناطق متفرقة بالجسم.

ورفع مستشفى قنا العام حالة الطوارئ، حيث استقبل المستشفى جميع المصابين في الحادث، بينهم رضيعان، ويجري حالياً تقديم كل أوجه الرعاية الصحية لهم، بناءً تعليمات الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان في قنا.

رفع آثار حادث قنا

وانتقلت قوة أمنية ولجنة مرور قنا إلى موقع الحادث، لمتابعة تطورات الحادث، حيث يتم إعداد تقرير حول أسباب الحادث، لتقديمه إلى النيابة العامة في مركز قنا، كما يجري رفع آثار الحادث، لإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وطلبت التقرير الطبي للمصابين، وتقريراً حول أسباب الحادث.