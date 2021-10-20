جراحة نادرة لإنقاذ شاب أصيب في حادث خطير بمستشفى قنا العام

تمكن الفريق الطبي في مستشفى قنا العام من إجراء عملية جراحية نادرة وناجحة لمريض كان يعاني من حالة خطيرة، بعد تعرضه لحادث مأساوي في دائرة مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تم إجراء الجراحة تحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام، وبناءً على تعليمات الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.

تكون الفريق الطبى من الدكتور عادل علي، استشاري التخدير ورئيس قسم العمليات، والدكتور الطيب عبد الرازق، أستاذ جراحة الفم والوجه والفكين، والدكتور محمد رأفت، استشاري العظام، والدكتور إسلام فتوح، اخصائي العظام، والدكتور حمادة الشيخ، اخصائي جراحة الفم والوجه والفكين.

قنا العام: الحالة كانت في خطر

وأكد مستشفى قنا العام، في بيان اليوم الأربعاء، أن حالة المريض تُعد من الحالات الخطرة، وذلك لقربها من المخ، ومن النادر إجراء هذه العملية بالصعيد، كما أن الحالة لشاب في عمر العشرين.

وأوضح المستشفى أنه تم حجز المريض في العناية المركزة بقسم المخ والأعصاب، لمدة أسبوع، لتفادي الخطر، وبعد اجتياز مرحلة الخطر، ودخوله قسم العظام وقسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى، تم التنسيق بين القسمين لدخول العمليات وتم إجراء العملية في نفس الوقت.

الجراحة استغرقت 4 ساعات

واستغرقت العملية 4 ساعات متواصلة، لرد الكسر في مكانه، وعدم حدوث أي تشوهات بالوجه.

وبين المستشفى أن المريض عانى أيضاً من كسر مضاعف بالفخذ اليمنى، وتم عمل تثبيت للكسر بواسطه جهاز المثبت الخارجي الحلقي (اليزاروف)، وهي أيضاً من الجراحات المعقدة التي تحتاج إلى مهارة كبيرة، تمت بأيادي أطباء قسم العظام، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الرازق، استشاري العظام ورئيس القسم.