تفاصيل الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2021 (World Travel Market) التي انطلقت صباح اليوم، وتستمر خلال الفتـرة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

بورصة لندن أهم المعارض السياحية الدولية

وتعتبر بورصة لندن الدولية للسياحة من أهم المعارض السياحية الدولية وأحد أهم التجمعات المهنية لشركاء المهنة في صناعة السياحة حول العالم، التي تُقام سنوياً في المملكة المتحدة ولكنها عُقدت افتراضياً في عام 2020 بسب أزمة فيروس كورونا.

وتشارك الوزارة هذا العام بجناح يبلغ مساحته 406 متر مربع بمشاركة 20 عارضاً يمثلون عدداً من شركات السياحة والفنادق المصرية، بالإضافة إلى جناح لشركة مصر للطيران، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لمحافظة جنوب سيناء.

وجاء تصميم الجناح المصري المشارك بما يتفق مع ما تتضمنه الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر فيما يخص المشاركة في المعارض السياحية الدولية، وخاصة من حيث التصميم وألوان الجناح واللوجوهات المستخدمة، وكذلك طبيعة ونوعية المحتوي الدعائي التي جرى الاستعانة به في المعرض من أفلام ومواد دعائية تبرز تنوع المقصد السياحي المصري والأنماط السياحية المختلفة الموجودة به.

واتخذ الجناح المصري المُشارك في هذا المعرض في تصميمه الطابع الفرعوني حيث صُمم على شكل صرح معبد فرعوني مميز بلون الرمال وهو الجزء الذي يضم قاعة كبار الزوارVIP، وقاعة الانتظار، وغرفة الاجتماعات، وخلفية المعبد يوجد بها مكان لتقديم المشروبات ومخزن للهدايا والنشرات والمواد الدعائية.

لقطات تجمع ما بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية

ويوجد في مدخل الجناح صرحين كبار يتضمنوا شاشات كبيرة مخصصة لعرض الأفلام الترويجية المختلفة لإبراز المقاصد السياحية المختلفة والترويج لكافة المقاصد السياحية، وفي أعلى الجناح يوجد تراس معلق عليه إضاءة وصور مضيئة مختلفة عن مصر تعبر عن الحياة والجمال والتنوع الذي يتمتع به المقصد المصري، وإبراز لقطات تجمع ما بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية والأماكن السياحية والأثرية المختلفة، مع إبراز لوجو مصر بألوان مختلفة من الأربع جوانب.

وفي إطار اهتمام الوزارة بالترويج للمتحف المصري الكبير والمقرر افتتاحه العام المقبل، فقد خُصص بالجناح المصري مكان للمتحف يعرض مواد ترويجية عنه.

لقاءات مهنية مع كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران

أما بالنسبة للأنشطة التي سيتم تنظيمها في الجناح المصري، فبجانب اللقاءات المهنية مع كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران، وعقد العديد من اللقاءات الإعلامية، هناك عدد من الأنشطة الفنية منها تقديم الموسيقى حيث يوجد به عازفة هارب.