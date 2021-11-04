تطوير 7 مناطق غير مخططة في دمياط بتكلفة 258 مليون

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خطة تطوير المناطق غير المخططة التي تتضمن 7 مناطق بمدينة دمياط، هي المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، شط الملح، المنيا، غيط النصارى و السنانية، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية بتكلفة تقدر بـ 258 مليون جنيه.

ومرت المحافظ على منطقة المنيا لمتابعة أعمال مد شبكات الصرف الصحي لتغطية المنطقة بالخدمة، ووجهت بتنفيذ أعمال الكهرباء بالتوازي مع تلك الأعمال، وتوزيع حنفيات الحريق والانتهاء من كافة العمليات وفقاً للجدول الزمنى المحدد للبدء في رصف الشوارع الرئيسية بالأسفلت و الجانبية بالإنترلوك، وبالسيالة اطلعت محافظ دمياط على ما تم تنفيذه لإنشاء كشك محولات قدرة 300 ك. ف. أ، وذلك ضمن 4 محولات حيث سيتم توزيعها في 4 أماكن بالسيالة أيضاً وغيط النصارى وشط الملح.

كما استمعت المحافظ إلى شرح تفصيلي عن ما سيجرى تنفيذه من صيانة أعمدة الإنارة ومراجعة أعمال الكهرباء وواصلت جولتها بمتابعة أعمال مد شبكات مياه الشرب بغيط النصارى، لتغذية المنطقة بتلك الخدمة، كما أكدت على سرعة البدء في أعمال الكهرباء.

المحافظ تتابع مد خطوط الصرف الصحي في منطقة الأحمدي

و قامت "الدكتورة منال عوض" بالمرور على منطقة الأحمدي بالأعصر تابعت خلالها أعمال مد خطوط الصرف الصحي بعمق من 2.5 إلى 2.75 متر، وبإجمالى أطوال 1 كم، كما تم الانتهاء من أعمال مد شبكات المياه بالمنطقة، وشددت محافظ دمياط على وضع مخطط محدد يشمل رفع كفاءة كابلات وأعمدة الإنارة والكهرباء وتنظيمها في اتجاه واحد.

ومرت كذلك على تلك الأعمال بباقي المناطق، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة متكاملة بالتعاون بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية لتطوير تلك المناطق بالمدينة لتعزيز الخدمات بها ومد شبكات المرافق والطرق والحماية المدنية حيث يستهدف المشروع تطوير التجمعات السكنية التي تم تشيديها في أوقات سابقة بشكل عشوائي دون مراعاة لاتساع الشوارع أو القدرة الاستيعابية للبنية التحتية، مؤكدة أن هذا الملف توليه الدولة اهتماما بالغا لتطوير تلك المناطق بصورة كاملة.