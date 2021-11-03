وفد من إدارة «أسوان الجامعي» يطمئن على مصابي حادث أبو سمبل

في اطار متابعة حادث أبوسمبل، وفي ظل توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، تفقد وفد من مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، برئاسة الدكتور محمد ذكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس الإدارة، والدكتور اشرف معبد أحمد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور عصام أبو المجد الشريف، مدير مستشفى الجراحة، اليوم الأربعاء، الحالة الصحية لمصابي الحادث، داخل أقسام العناية المركزة والعظام بالمستشفي الجامعي، للاطمئنان على حالة المصابين.

خروج 5 حالات من مصابي حادث أبوسمبل

واكد الدكتور محمد ذكي الدهشوري، عميد كلية الطب، أن المستشفى الجامعي يقدم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي حادث طريق أبوسمبل، الذي راح ضحيته 8 حالات وفاة، و11حالة إصابة، بينها إصابات بالغة الخطورة، مشيراً إلى تحسن 5 حالات وتم خروجهم من قسم العظام اليوم.

أسماء ضحايا ومصابي حادث أبوسمبل بأسوان

وأضاف الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن المستشفى استقبل 8 حالات وفاة، نتيجة حادث أبوسمبل، وهم: «أحمد حسانين محمد عرابي»، 20 سنة، و«مصطفى أحمد عبد الحميد»، 22 سنة، و«حسن عبد الفتاح أحمد علي»، 77 سنة، و«حسن عبد المنعم عثمان بدوي»، 40 سنة، و«محمود حسين محمود»، 40 سنة، و«علي ابراهيم علي»، 40 سنة، و«رفاعي علي عبادة»، 21 سنة، و«نادي محمد حسن»، 21 سنة.

وأضاف أنه يجري تلقي العلاج لباقي حالات المصابين في حادث طريق أبوسمبل، وهم: «سيف عبد النعيم»، 22 سنة، من محافظة قنا، مصاباً بجروح قطعية بالجسم، ويتلقى العلاج بقسم الاستقبال والطوارئ، و«يوسف محمود عبد الدايم»، 21 سنة، مصاباً بكسر في الساق اليسرى، محتجزاً بقسم العظام، و«صابر عبد الله محمد قوص»، 21 سنة، مصاباً بكسور في الكتفين، بقسم العظام، و«رفاعي علي»، من قنا، 22 سنة، و«خالد صالح مصطفى»، سائق، 33 سنة، مصاباً بجرح في الوجه وكسر بالساق اليمنى، بقسم العظام، و«محمد محمد»، من قنا، 22 سنة، و«محمد أبو بكر إبراهيم»، 22 سنة، من قنا، و«محمود ماهر محمد»، من قنا، 22 سنة، و«الصغير حسن الصغير»، من قنا، 24 سنة، و«محمد عادل محمد»، من إدفو بأسوان، 21 سنة، و«محمد سعودي محمد»، 21 سنة، من أسوان.

وأوضح الدكتور عصام أبو المجد الشريف، مدير مستشفى الجراحة، أن أغلب الإصابات ما بين كسور ونزيف بالمخ وجروح قطعية، مشيراً إلى أن الزيارة شملت تفقد مختلف أقسام المستشفى الجامعي، للاطمئنان على حالة المصابين، ومتابعة التجهيزات الطبية والتطوير بقسم الاستقبال والطوارئ وقسم المسالك البولية، لخدمة أبناء محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.