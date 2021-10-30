لحاجزي «الإعلان الـ15» للإسكان.. نظام الأولوية في الحصول على الشقق

شقق «الإعلان الـ15» للإسكان الاجتماعي.. تعد أولى المشروعات السكنية، التي ستستفيد من مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وذلك بفائدة متناقصة 3%، ونظام سداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

ومع ترقب الإعلان عن نتيجة حجز شقق الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي، يبحث عدد كبير من المواطنين الذين تقدموا لحجز وحدة سكنية ضمن «الإعلان الـ15» للإسكان الاجتماعي، عن نظام الأولوية الذي يتبعه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فى الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك عبر محرك البحث العالمي «جوجل».

وأحيانا يشهد الطرح الذي يطرحه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، والذي يفوق عدد الوحدات السكنية المطروحة.

لذا وضع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نظام الأولوية للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، نظام الأولوية في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

نظام الأولوية في الحصول على شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الفئات الذين لهم الأولوية في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، داخل الإعلانات المختلفة للصندوق، بالترتيب التالي:

1- المتزوج ويعول «شاملًا: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول» والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.

2- المتزوج والأولوية للأصغر سنًا.

3- الأعزب والأولوية للأصغر سنًا.

الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي

ويجري طرح شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، للمواطنين من متوسطي الدخل، بالمدن التالية: «العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة (البداري)، وبورفؤاد، بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر».