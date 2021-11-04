غلق كلي لشارع الأهرام بالجيزة بسبب أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق

تعلن محافظة الجيزة عن إستكمال تسليم مواقع محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق وذلك بعد تسليم موقع محطة المريوطيـة بتاريخ ٢٠ /١٠/٢٠٢١ وما إستلزم من إجراء غلق كلي لشارع الأهرام عند تقاطعة مع طريق المريوطية إتجاه ميدان الجيزة .

وتنوه محافظة الجيزة بأنه سيتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو أنفاق العريش تحديداً من تقاطع شارع الأهرام مع شارع العمدة الجديد (الجهة المقابلة لشارع سهل حمزة) وحتى أمام المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم تحديداً حتى شارع شريف حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من (٦٥٠م) وبعرض مايقرب من (۱۸م) في الإتجاه القادم من المنطقة الأثرية إتجاه ميدان الجيزة فقط ضمن تسليم عدد (٦) محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام .

وتشير محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام في الإتجاه المشار إليه تحديداً من تقاطعه مع شارع العمدة الجديد حتى أمام المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم وشارع شريف فقط إبتداء من الســاعه الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق ٦ / ١١ /٢٠٢١ حتى إنتهاء الأعمال .وتوضح محافظة الجيزة بأنه وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة فقد تم إعداد وإجراء التحويلات المرورية اللازمه للتسهيل علي المواطنين وهي كالأتي ..

- حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير إتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يميناً " إجباري " إتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول ..

ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى .

السير يمينا إتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) إتجاه كوبرى ترسا المستحدث

- إستكمال السير بمحور أنور السادات "ترسا سابقاً" مروراً بكوبرى "ترسا المستحدث" وصولاً حتى فتحة الدوران الكائنة بعد تقاطع شارع المحولات مع شارع ترسا بما يقرب من (٢٠٠م) ثم الـدوران والعودة مـرة أخـرى لمحور تـرسـا ثم الدخول يميناً إتجاه شارع المحولات المؤدي إلى شارع الأهرام .الدخول يميناً لشارع المحولات وصولاً لشارع الهرم.

علماً بأن من يرغب في السير إتجاه مناطق (مستشفى الهرم – طريق المريوطية – مناطق ميدان الرمايه ) للقـادم مـن مـحـور أنـور السـادات " ترسـا سـابقـاً " يتـم الـدخول بشارع نعمة الله وإستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام إتجاه المناطق المشار اليها .وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم .