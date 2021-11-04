تأجيل دعوى استبعاد مرشحين من انتخابات غرفة صناعة الأدوية لـ7 نوفمبر 

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، تأجيل الطعن المقام من الدكتور هاني سامح، المحامي، والتي طالب فيها باستبعاد اثنين من مرشحي غرفة صناعة الأدوية لقطاع الشركات الكبيرة، وهما الدكتور أحمد العزبي والدكتور سيد هنداوي، لجلسة 7 نوفمبر الجاري.

واستند الطعن الذي حمل رقم 7683 لسنة 76 قضائية عاجل، إلى افتقاد المرشحين لشرط حسن السيرة والسلوك لتورطهما في احتكار الأدوية والإضرار بالمصالح العامة للبلاد.

الصحيفة استندت إلى الأحكام الصادرة ضد المرشحين

واستندت الصحيفة إلى الحكم القضائي النهائي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية بإدانة أباطرة الاحتكار، ومنهم أحمد العزبي في قضية احتكار الدواء الجريمة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 447 لسنة 2018، حيث صدر حكم أول درجة بمعاقبة عدد من أباطرة الدواء منهم أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، بتغريمه 500 مليون جنيه مع النشر بالجريدة الرسمية والمصاريف، وصدر الحكم المستأنف برقم 447 لسنة 2018 ونص منطوقه على التغريم بمبلغ 50 مليونا لعدد من المتهمين منهم «العزبي».

شطب «العزبي» من سجلات الصيادلة

واستند الطعن كذلك إلى الحكم النهائي من محكمة استئناف القاهرة التي جاء حكمها وحيثياتها برقم 5213 لسنة 134 قضائية مطلع 2019، بشطب أحمد عصام راغب العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء وصاحب سلسلة الصيدليات، من سجلات الصيادلة نهائيا، مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين «العزبي» من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجاري له، وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة، وكان الحكم التأديبي الابتدائي قد صدر بشطب كل المذكورين بجلسة فبراير 2017.