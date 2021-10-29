قطع المياه لمدة 5 ساعات بمحافظة الجيزة غدا

أعلنت محافظة الجيزة، عن أنه نظرا لوجود تسريب من خط المياه قطر 600 مم داخل عنبر المياه المرشحة بمحطة مياه أبو النمرس المرشحة، فسوف تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بإيقاف محطة مياه أبو النمرس، للقيام بأعمال لحام الخط داخل العشير، وتغيير جوان لوصلة الفك والتركيب قطر 600 مم، الأمر الذي ينتج عنه انقطاع المياه لمدة 5 ساعات، اعتبارا من الساعة الثانية عشر مساء يوم السبت، الموافق 30-10-2021، وحتی الساعة الخامسة فجرا يوم الأحد الموافق 31-10-2021.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وتنوه محافظة الجيزة، في بيان لها، بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: قرية طموه - قرية المنوات (ميت قدوس - ميت شماس - عزبة مقار - عرب عش سقارة).

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركه مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للأعمال، وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وسوف تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء، ويتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.