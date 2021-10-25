قطع المياه عن الباجور وسرس الليان غدا والكهرباء عن منوف الجمعة

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، تنفيذ جدول العمل الخاص بتطهير وغسل مياه الشبكات والحزانات، ما يستدعي قطع المياه في محافظة المنوفية، في المدن والقرى التي يتم فيها تنفيذ عمليات الغسيل، حفاظاً على سلامة المواطنين، ويتم الإعلان عن انقطاع المياه في المنوفية، على مواقع الشركة، والوحدات المحلية في كل مركز وفق الخطة.

قطع المياه عن مدينتين بالمنوفية وقرى الحامول

وأعلنت شركة مياه الشرب في المنوفية، مساء اليوم الاثنين، عن قطع المياه غداً الثلاثاء، عن مدن الباجور وسرس الليان، وقرى الحامول بمركز منوف، من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً، وأهابت بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المحددة، في فترة انقطاع المياه بالأماكن المحددة.

قطع الكهرباء عن مدينة منوف الجمعة للصيانة

علي صعيد مختلف، أعلنت الوحدة المحلية بمركز منوف، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع الحميات يوم الجمعة المقبلة، من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة التاسعة صباحاَ، وذلك لإجراء الصيانة الدورية حسب برنامج الصيانة السنوي، وسوف يتم فصل التيار عن المناطق الآتية (المستشفيات العامه، والصدر، والحميات، والرمد، وهرمل، وكلية الهندسة، والصنايع، وأرض السحرتي، وأرض الثمانيات، وعزبة الملك، والناحية البحرية، والباجورية، والإشارة).

حملات إزالة بمنوف ورصف للشوارع بمنوف

وواصلت الوحدة المحلية لمركز منوف عمليات الرصف في شوارع المدينة والقرى التابعة لها، كما تم تنفيذ حملات إزالة فورية لأكثر من حالة، حفاظاً على الرقعة الزراعية، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وتمشياً مع التعليمات التي أصدرها مجلس الوزراء، فيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية.