ضبط عاطلين تخصصا في سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

نجحت وحدة مباحث أشمون بمديرية أمن المنوفية، في ضبط عاطلين تخصصا في سرقة الدراجات النارية بدائرة المركز، حيث جري القبض على المتهمين حال قيامها بسرقة دراحة نارية بقرية طاليا التابعة لأشمون، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة .

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالواقعة

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالقبض على اثنين من المتهمين، حال سرقة دارجة نارية بدائرة المركز بقرية طاليا، وجرى تحرير محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة .

حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تخصصا في سرقة الدراجات النارية بنطاق مركز أشمون، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعة السرقة، وجرى تحرير محضر ضدهما وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فأمرت بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق .

وتعد تلك الواقعة هي الثانية خلال أسبوع واحد لسرقة الدراجات النارية، حيث ألقت مباحث شبين الكوم القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية وضبط بحوزتهم أسلحة بيضاء ونارية وسيارة نقل تستخدم في نقل السرقات.

مصرع سائق جرار في مشاجرة بالمنوفية

يذكر أن سائق جرار مصرعه في مركز الباجور بمحافظة المنوفية إثر مشادة مععدد من السائقين انتهت بوفاة المجني عليه، وعلى الفور انتقل ضباط مركز الباجور إلى مكان الواقعة، ونقلت الجثة إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة .