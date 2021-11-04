ضبط المتهم بإشعال النيران في شقيقته لخلافات على الميراث بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الكردي بمديرية أمن الدقهلية بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم وانتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث تقطنها إحدى السيدات، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، ونتج عن ذلك احتراق بعض محتويات الشقة وإصابة قاطنة الشقة بحروق متفرقة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وبسؤال المصابة قررت أنه حال نزولها على سلم العقار قام شقيقها «مالك محل بقالة - مقيم بالطابق الثاني بذات العقار» بسكب كمية من سائل البنزين عليها وإضرام النيران بها ثم قام بالصعود لشقتها وإضرم النيران بها وعللت ذلك لخلافات على الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.