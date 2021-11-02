إجراء عملية تثبيت كسر عظام فك مسنة في الدقهلية

نجح فريق طبي بمستشفى السنبلاوين العام، بصحة الدقهلية في إجراء عملية تثبيت كسر بعظام الفك لمريضة تبلغ من العمر 65 عاما، بعدما أصيبت في حادث أليم، وتمكن الفريق الطبي من إصلاح الكسر وتثبيته بالشرائح والمسامير وتعتبر من العمليات ذات المهارة الخاصة، في إطار سعي مديرية الصحة بالدقهلية لتوفير جميع الخدمات والجراحات الطبية الدقيقة بكافة التخصصات بمستشفياتها.

نجاح عملية تثبيت الفك لعجوز

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن فريق طبي نجح في إجراء عملية تثبيت كسر بعظام الفك لمريضة تبلغ من العمر 65 عاما بمستشفى السنبلاوين العام، إثر حادث أليم نتج عنه كسر بالغ في عظام الفك حيث تم إصلاح الكسر وتثبيته بالشرائح والمسامير الطبية تحت تأثير البنج الكلي وتعتبر تلك الجراحة من الجراحات ذات المهارة الخاصة.

تأهيل الكوادر الطبية بالمستشفى

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، أنه تم تأهيل الكوادر الطبية بمستشفى السنبلاوين العام وذلك لإدخال جراحات الوجه والفكين للعمليات سعيا لتقديم خدمة أفضل للمرضى.

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر للإدارة العامة لطب الأسنان ولإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح، موجها الشكر للفريق الطبي تحت إشراف الدكتور نادر رمضان، رئيس القسم، والدكتور محمد الساعاتي ماجستير جراحة الفم والوجه والفكين بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتورة سماء مصطفى اخصائي جراحة الفم، والدكتورة منى عزت اخصائي التخدير، وفاطمة هارون اخصائي التمريض.

يذكر أن مستشفى السنبلاوين العام، نجح في إجراء عملية تثبيت كسر بعظام بالفك لشاب يبلغ من العمر 35 عاما، الشهر الماضي وذلك أثر حادث اليم مما أدي الى كسر بالغ بعظام الفك