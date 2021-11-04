تغيير الصمام الأورطي لمريضة 79 عاما بدون جراحة لأول مرة بوسط الدلتا

نجح فريق قسطرة القلب بالمستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا، في تغيير صمام الأورطى بدون جراحة عن طريق القسطرة لمريضة تبلغ من العمر 79 عاما.

وأشاد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بدقة ومهارة الفريق الطبي ونجاحه فى إجراء العملية من خلال التدخل بالقسطرة، خاصة فى ظل تقدم المريضة فى العمر، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية بطنطا تحرص على تقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى للمرضى بمحافظات الدلتا.

صمامات القلب بدون جراحة

وقال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن عملية تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة تعتبر من أحدث التقنيات العالمية في مجال صمامات القلب والتي تتم بدون جراحة القلب المفتوح وما تحمله من مضاعفات جانبية، مؤكدًا تماثل المريضة للشفاء وخروجها بعد يومين من إجراء العملية.

وأشاد الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي بمجهود الفريق الطبي وعلى رأسهم الدكتور ياسر صادق، والدكتور رامي عتلم نائب مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتور أسامة شعيب، والدكتور محمد عز، تحت إشراف الدكتور محمد السطيحة أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بكلية طب طنطا، وجميع فريق العمل بقسم جراحة القلب والصدر، وجراحة الأوعية، والتخدير، وطاقم التمريض والفنيين.

وأوضح الدكتور رامى عتلم عضو الفريق الطبي ونائب مدير المستشفي التعليمي العالمي، أن العملية تمت في ظل صعوبة كبيرة نظرا لكبر سن المريضة ما يصعب معه إجراء عملية جراحية، بسبب معاناتها من أمراض مزمنة أخرى ما يجعل الجراحة مستحيلة لعدم لياقتها الصحية للتخدير الكلى.

أحدث أجهزة القسطرة القلبية

جدير بالذكر أن قسم القسطرة القلبية بالمستشفي التعليمى العالمي بجامعة طنطا يضم أحدث جهاز قسطرة قلبية، ويقوم بإجراء جميع تدخلات القسطرة سواء تشخيصية، تركيب دعامات عادية، دوائية وتوسيع بالبالون، وتوسيع الصمامات بالبالون، وتغيير الصمام الأورطى بالقسطرة.