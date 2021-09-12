لو عايز وظيفة.. تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك الإسكندرية لخريجي تجارة

يحرص الكثير من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، على البحث عن وظائف شاغرة في البنوك المختلفة، وذلك بمجرد انتهاء وإتمام الدراسة الجامعية واستلام الشهادة الخاصة بهم، أملا في الحصول على وظيفة مناسبة للمؤهل الدراسي، وأعلن بنك الإسكندرية عبر الصفحة الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لوظائف شاغرة في فروع البنك المختلفة والموجودة في مصر.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل وظائف بنك الإسكندرية التي أعلن عنها، وفق الحساب الرسمي لبنك الإسكندرية عبر موقع التوظيف «لينكد إن»، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه معرفة كاملة بجداول مستودع البيانات واستخراج البيانات.

- أن يكون المتقدم لوظائف بنك الإسكندرية على معرفة جيدة بالمنتجات والخدمات المصرفية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه دليل SAS Enterprise - أو SQL أمر لا بد منه.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه معرفة جيدة بتطبيقات CRM.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه معرفة ممتازة ببرنامج MS Offic.

مسئوليات الوظائف المطلوبة في بنك الإسكندرية

- أن يقوم المتقدم للوظائف بإنشاء جميع التحليلات المطلوبة والحوافز والتقارير المنتظمة سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية والتي تدعم إدارة علاقات العملاء وأداء القسم الرقمي.

- إدارة تنفيذ الحملات من البداية إلى النهاية على منصة CRM.

- تتبع نتائج الحملات ومراقبتها، على أن تكون مدعومة بتوصيات جديدة تستند إلى تحليل عميق لتحسين النتائج.

- تحديد فرص بيع متقاطع بناءً على نمط الشراء التاريخي للعملاء أو التلميحات المحددة.

- تحليل مجموعات البيانات الكبيرة متعددة الأبعاد، وتحديد الرؤى والتوصيات القابلة للتنفيذ.

- دعم CRM ومشاريع تكامل المنصات الرقمية.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك الإسكندرية إرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم عبر حساب بنك الإسكندرية الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن».