طلاب الدبلوم يبدأون سحب ملفات كلية تجارة الإسكندرية.. الشروط والأوراق

أعلنت كلية التجارة جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور السيد الصيفي، عميد الكلية، بدء طلاب دبلوم التجارة الناجحين فى امتحان المعادلة والمقبولين بالكلية في سحب ملف أوراق التقديم، بدءا من اليوم الأحد، ولمدة 3 أيام أي حتى يوم الثلاثاء المقبل، ما ترتب عليه توجيه تنبيه إلى الطلاب بسرعة التوجه واستلام ملف أوراق الالتحاق بالكلية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، الشروط والأوراق المطلوبة لالتحاق طلاب دبلوم التجارة في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، والتي تبدأ عن طريق سحب الملف من الكلية وهو أمر مجاني دون وضع أي مصاريف على الطالب أثناء سحب تلك الأوراق.

شروط سحب طلاب دبلوم التجارة لملفات كلية التجارة جامعة الإسكندرية

- أن يكون طالب دبلوم التجارة اجتاز امتحان المعادلة الذي عُقد في القاهرة خلال الفترة الماضية.

- أن يكون الطالب قد قُبل في كلية التجارة جامعة الإسكندرية بعد النجاح في المعادلة.

- أن يسحب الطالب الملف الخاص به من إدارة كلية التجارة جامعة الإسكندرية خلال الفترة المحددة، والتي تم اقتصارها على 3 أيام، وهي 24، و25، و26 أكتوبر الجاري.

الأوراق المطلوبة لسحب ملفات كلية التجارة جامعة الإسكندرية

- إحضار أصل الموهل + 2 صورة.

- شهادة الميلاد + 2 صورة منها.

- صورتان لبطاقة الرقم القومي.

- 6 صور شخصية حديثة 4*6.

- بالنسبة للطلاب الذكور مواليد 2003 إحضار نموذج 6 جند من قسم الشرطة التابع له.

- نموذج 2 جند من مديرية الأمن.