مصرع شخصين في تفجير حافلة بولاية لوغار الأفغانية

أعلنت قناة «تولو نيوز» الأفغانية، اليوم الخميس، عن مصرع شخصين على الأقل، بينهما طفل، لقيا مصرعهما بتفجير حافلة في بلدة «بولي علم» بولاية «لوغار» بشرق أفغانستان، و يرجع سبب الحادث إلى تفجير عبوة ناسفة مثبتة في آلية نقل ذات ثلاث عجلات، مضيفة أنه لم يتم تقدير حجم الخسائر المادية التي نجمت عن الحادث، ولم يرد أي تعليق من السلطات.

هجوم بقرب مستشفى داوود خان العسكري في العاصمة الأفغانية

وكانت أفغانستان، قد شهدت الثلاثاء الماضي، هجوم بقرب مستشفى داوود خان العسكري في العاصمة الأفغانية كابول، أسفر عن مقتل 25 شخصا، و أصيب ما لا يقل عن 50 آخرين، وفقا لوكالة أنباء «رويترز».

وقال مسؤولي بحركة أجهزة السلطة التابعة لحركة «طالبان»، إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 50 آخرين، كما أنه لم يصدر إحصاء رسمي يؤكد عدد الضحايا، وقال المتحدث الرسمي بالحركة، بلال كريمي، إن قوات الأمن «طالبان» قتلت 4 من المهاجمين وألقت القبض على آخر.

تفجير في كابول الشهر الماضي

كما أن قناة «الحرة» قد أعلنت في وقت سابق، عن حدوث انفجار بمدخل مستشفى داوود خان العسكري، بالحي الدبلوماسي في كابول.

وكانت كابول قد شهدت انفجارا في مطلع شهر أكتوبر الماضي، حيث قتل 5 أشخاص وأصيب 11 آخرون إثر هجوم بقنبلة، وقع قرب مسجد عيد كاه أين، حيث كانت حركة طالبان تنظم مجلس عزاء لوالدة أحد قيادييها، حسبما أفاد مسؤول حكومي.

وبحسب موقع «فرانس 24»، فإن الضحايا مدنيون وعناصر من حركة طالبان، مضيفا: «اعتقلنا أيضا ثلاث أشخاص على صلة بالتفجير»، موضحاً أنه تم تفجير القنبلة التي وُضعت عند مدخل المسجد عندما غادر المصلون المبنى بعد تقديم تعازيهم لأحد أعضاء الحركة.